Топ-10 самых экономных по расходу топлива гибрида
- 19.02.2018, 19:23
Из-за увеличения цен на бензин и дизельное топливо в мире вырос спрос на гибридные автомобили.
Ожидается, что в 2018 году увеличатся цены на бензин и дизельное топливо, и поэтому вырастет спрос на гибридные автомобили. Аutonews.ua предлагает вашему вниманию десятку самых недорогих, но экономных по расходу топлива гибридов 2018 модельного года.
1. Hyundai Ioniq Hybrid
Расход топлива л/100 км пути: 4,13/3,99. Базовая цена — $23,085.
Hyundai Ionic Hybrid имеет самый небольшой расход топлива из всех гибридных автомобилей 2018 модельного года. В США при существующих сейчас ценах на бензин использование Ionic Hybrid будет стоить всего 700 долларов в год.
2. Toyota Prius
Расход топлива л/100 км пути: 4,06/4,44. Базовая цена — $24,370.
Среднеразмерный гибридный хэтчбек Toyota Prius долго был лидером в сегменте гибридных автомобилей, но некоторое время назад его гегемония закончилась. Тем не менее, у него по-прежнему низкий расход топлива и приемлемая цена.
3. Toyota Camry Hybrid
Расход топлива л/100 км пути: 4,61/4,44. Базовая цена — $28,695.
Такой расход топлива предлагает базовая комплектация LE. К сожалению, у других комплектаций Toyota Camry (таких как XLE и SE) этот показатель хуже.
4. Kia Niro
Расход топлива л/100 км пути: 4,52/4,8. Базовая цена — $24,280.
Такой расход топлива у базовой комплектации FE. У остальных комплектаций этого компактного гибридного хэтчбека показатель расхода топлива немного выше.
5. Chevrolet Malibu Hybrid
Расход топлива л/100 км пути: 4,85/5,47. Базовая цена — $28,795.
Среднеразмерный седан Chevrolet Malibu с гибридной силовой установкой показывает небольшой расход топлива. Правда, за эти же деньги можно купить Toyota Camry Hybrid, у которой расход топлива ещё меньше.
6. Toyota Prius
Расход топлива л/100 км пути: 4,9/5,47. Базовая цена — $21,525.
Один из самых компактных гибридных автомобилей — Toyota Prius c. У него много достоинств. Главное из них – небольшая цена.
7. Ford Fusion Hybrid
Расход топлива л/100 км пути: 5,11/5,74. Базовая цена — $26,170.
Ford Fusion Hybrid – это хороший семейный автомобиль с низким расходом топлива. Причем расход топлива один из самых небольших в своем сегменте.
8. Kia Optima Hybrid
Расход топлива л/100 км пути: 6,03/5,11. Базовая цена — $26,890.
Среднеразмерный Kia Optima Hybrid имеет красивый дизайн кузова, достаточно просторный салон, хорошее оборудование, но у некоторых других среднеразмерных гибридов экономней расход топлива.
9. Ford C-Max
Расход топлива л/100 км пути: 5,6/6,19. Базовая цена — $24,995.
Ford C-Max представляет собой компактный хэтчбек с небольшим расходом топлива. По слухам, Ford планирует прекратить серийное производство гибридного C-Max в середине 2018 года.
10. Lincoln MKZ Hybrid
Расход топлива л/100 км пути: 5,74/6,19. Базовая цена — $36,530.
Стоимость гибридной версии Lincoln MKZ такая же, как и с обычным двигателем внутреннего сгорания. Дизайн этой модели красивый, салон – просторный, а вождение – удобное.