Топ-10 самых экономных по расходу топлива гибрида 19.02.2018, 19:23

Из-за увеличения цен на бензин и дизельное топливо в мире вырос спрос на гибридные автомобили.

Ожидается, что в 2018 году увеличатся цены на бензин и дизельное топливо, и поэтому вырастет спрос на гибридные автомобили. Аutonews.ua предлагает вашему вниманию десятку самых недорогих, но экономных по расходу топлива гибридов 2018 модельного года.

1. Hyundai Ioniq Hybrid

Расход топлива л/100 км пути: 4,13/3,99. Базовая цена — $23,085.

Hyundai Ionic Hybrid имеет самый небольшой расход топлива из всех гибридных автомобилей 2018 модельного года. В США при существующих сейчас ценах на бензин использование Ionic Hybrid будет стоить всего 700 долларов в год.

2. Toyota Prius

Расход топлива л/100 км пути: 4,06/4,44. Базовая цена — $24,370.

Среднеразмерный гибридный хэтчбек Toyota Prius долго был лидером в сегменте гибридных автомобилей, но некоторое время назад его гегемония закончилась. Тем не менее, у него по-прежнему низкий расход топлива и приемлемая цена.

3. Toyota Camry Hybrid

Расход топлива л/100 км пути: 4,61/4,44. Базовая цена — $28,695.

Такой расход топлива предлагает базовая комплектация LE. К сожалению, у других комплектаций Toyota Camry (таких как XLE и SE) этот показатель хуже.

4. Kia Niro

Расход топлива л/100 км пути: 4,52/4,8. Базовая цена — $24,280.

Такой расход топлива у базовой комплектации FE. У остальных комплектаций этого компактного гибридного хэтчбека показатель расхода топлива немного выше.

5. Chevrolet Malibu Hybrid

Расход топлива л/100 км пути: 4,85/5,47. Базовая цена — $28,795.

Среднеразмерный седан Chevrolet Malibu с гибридной силовой установкой показывает небольшой расход топлива. Правда, за эти же деньги можно купить Toyota Camry Hybrid, у которой расход топлива ещё меньше.

6. Toyota Prius

Расход топлива л/100 км пути: 4,9/5,47. Базовая цена — $21,525.

Один из самых компактных гибридных автомобилей — Toyota Prius c. У него много достоинств. Главное из них – небольшая цена.

7. Ford Fusion Hybrid

Расход топлива л/100 км пути: 5,11/5,74. Базовая цена — $26,170.

Ford Fusion Hybrid – это хороший семейный автомобиль с низким расходом топлива. Причем расход топлива один из самых небольших в своем сегменте.

8. Kia Optima Hybrid

Расход топлива л/100 км пути: 6,03/5,11. Базовая цена — $26,890.

Среднеразмерный Kia Optima Hybrid имеет красивый дизайн кузова, достаточно просторный салон, хорошее оборудование, но у некоторых других среднеразмерных гибридов экономней расход топлива.

9. Ford C-Max

Расход топлива л/100 км пути: 5,6/6,19. Базовая цена — $24,995.

Ford C-Max представляет собой компактный хэтчбек с небольшим расходом топлива. По слухам, Ford планирует прекратить серийное производство гибридного C-Max в середине 2018 года.

10. Lincoln MKZ Hybrid

Расход топлива л/100 км пути: 5,74/6,19. Базовая цена — $36,530.

Стоимость гибридной версии Lincoln MKZ такая же, как и с обычным двигателем внутреннего сгорания. Дизайн этой модели красивый, салон – просторный, а вождение – удобное.