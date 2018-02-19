Российские олигархи массово выводят деньги из Европы 3 19.02.2018, 19:45

3,881

Олигархи РФ панически выводят деньги из офшоров.

Российские олигархи, которые хранили свой капитал в Европе, массово перевели деньги в Россию, чтобы избежать доступа к ним западных ведомств.

Эту информацию для Die Presse подтвердили представители нескольких российских финансовых учреждений.

Так, по словам руководителя Sberbank Private Banking Евгении Тюриковой, за несколько недель января ее подразделение зафиксировало увеличение транзакций в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Первоначально капитал выводился из Швейцарии, Австрии и Великобритании, отмечает издание.

О похожей тенденции известила и гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева. По ее мнению, увеличение объема транзакций связано с санкциями США против России.

Австрийское издание напоминает, что в конце января Минфин США обнародовал «кремлевский доклад» – список из 114 российских политиков и 96 предпринимателей из окружения Путина, которые в будущем могут оказаться под санкциями.

Таким образом, включение в этот список уже имеет последствия для политической «элиты России» и ее олигархов, именно поэтому Кремль хочет репатриировать российские активы.

Президент России Владимир Путин использовал момент введения санкций и принял закон об амнистии капитала, который будет действовать в течение года с начала марта. (...) Кремль хочет увидеть имущество, которое часто находится в разных офшорах, – отмечает автор статьи.

Напомним, 30 января Министерство финансов США представило в Конгрессе так называемый «кремлевский доклад». В список вошли приближенные к Владимиру Путину российские чиновники и бизнесмены.