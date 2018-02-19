закрыть
20 февраля 2018, вторник, 5:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Лариса Гениюш. Несоветская гражданка в советской Беларуси

2
  • 19.02.2018, 22:15
  • 1,699

Белорусская поэтесса и патриотка никогда не поддалась, не изменила своему призванию.

Прошла через сталинские тюрьмы и концлагеря, была и остается образцом белорусского гражданина.

Памятник ей стоит на кладбище церкви в Зельве напротив дома, в котором она жила, а памятная табличка провисела всего четыре дня. Знаменитую белоруску ценят патриоты, православная церковь, но клеймят лукашенковские власти. Почему? Смотрите в видео «Белсата»:


популярное за неделю

Мнение

Шок для Путина
Шок для Путина Андрей Пионтковский
Лейла Юнус - политикам Запада: Вам мало Асада? Вам мало Сирии?
Лейла Юнус - политикам Запада: Вам мало Асада? Вам мало Сирии?
Люди Шредингера
Люди Шредингера Ирина Халип
Вороватый президент – вороватая страна
Вороватый президент – вороватая страна Виктор Шендерович