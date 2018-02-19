Лариса Гениюш. Несоветская гражданка в советской Беларуси 2 19.02.2018, 22:15

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Белорусская поэтесса и патриотка никогда не поддалась, не изменила своему призванию.

Прошла через сталинские тюрьмы и концлагеря, была и остается образцом белорусского гражданина.

Памятник ей стоит на кладбище церкви в Зельве напротив дома, в котором она жила, а памятная табличка провисела всего четыре дня. Знаменитую белоруску ценят патриоты, православная церковь, но клеймят лукашенковские власти. Почему? Смотрите в видео «Белсата»: