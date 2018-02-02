Фотофакт: Летающее роботакси Airbus впервые подняли в воздух 3 2.02.2018, 10:59

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Полет на высоте пяти метров продолжался почти минуту.

В Airbus считают, что будущее коротких пассажирских перевозок — за автономными летающими такси, и активно развивают этот проект. Последние новости — их роботакси Alpha One впервые поднялось в воздух, пишет vahana.aero.

Первый запуск создатели посчитали успешным — Alpha One поднялось на высоту около 5 метров, полет в полностью автономном режиме продолжался 53 секунды. Второй воздушный тест также оказался удачным.

Airbus видит будущее в большой сети подобных одноместных такси вертикального взлета и посадки, которые не будут требовать человеческого участия в управлении (достаточно будет лишь указать маршрут). Столкновения в воздухе им позволит избежать «компьютерное зрение» и «общение» между собой в общей сети. Скорее всего, это будет выглядеть как в известном фантастическом фильме 90-х «5 элемент»: