CNN: США нарастили группировку с «Томагавками» в Черном море 2 20.02.2018, 14:39

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Фото: navy.mil/James R. Turner

Решение о перемещении сразу двух кораблей в Черное море — это мера активного, а не реактивного характера.

Военно-морской флот США наращивает черноморскую группировку с тем, чтобы противостоять усилению России, заявил военный чиновник США телеканалу CNN, (перевод - Newsader).

Такое объяснение последовало после того, как в субботу — впервые с июля 2017 года — в Черное море вошли сразу два американских ракетных эсминца с крылатыми ракетами "Томагавк" на борту. Это произошло примерно через неделю после того, как силы США и РФ впервые после окончания Холодной войны сошлись в бою, который окончился для россиян разгромным поражением.

Как следует из заявления адмирала ВМС США Кристофера Грэди, речь идет о превентивных мерах по сдерживанию Москвы в регионе, где она с сентября 2015 года проводит операцию по поддержанию режима Башара Асада.

"Решение о перемещении сразу двух кораблей в Черное море — это мера активного, а не реактивного характера", — сказал командир 6-го флота Грэди, комментируя прибытие эсминца USS Carney вслед за его "близнецом" USS Ross, последний из которых весной прошлого года наносил удары по аэродрому сирийских правительственных войск в ответ на применение Асадом химического оружия.

"Мы работаем в выбранное нами время и в выбранном нами темпе в этом стратегически важном регионе", — пояснил Грэди, добавив, что "продолжающееся присутствие ВМС США в Черном море демонстрирует нашу неизменную приверженность региональной стабильности, безопасности… и коллективной защите наших союзников по НАТО".

По словам американского военного чиновника, решение о переброске двух эсминцев направлено на то, чтобы заставить Россию "привыкнуть" к постоянному присутствию вооруженных сил США в Черном море, которое граничит с такими стратегически важными регионами, как Восточная Европа, Кавказ и Западная Азия.

В свою очередь два американских оборонных чиновника из Европы сообщили CNN, что Россия крайне нервозно воспринимает военные маневры США в Черном море с учетом того, что Кремль предпринимает колоссальные усилия по милитаризации аннексированного Крыма, где, по данным США и НАТО, Москва за последние годы развернула большое количество военнослужащих и военной техники.

Среди прочего, Россия разместила в Крыму подводные лодки, отметил представитель НАТО в беседе с CNN. По его словам, западный альянс не стремится наращивать военную мощь в регионе, однако укрепляет свои позиции в Юго-Восточной Европе.

"То, что они творят в Крыму — это нечто принципиально новое", — сказал представитель США, специализирующийся на отслеживании военной активности России.

Чиновник рассказал CNN, что в захваченном Крыму Россия в дополнение к размещению наземных войск "переключила свои системы вооружений на полную мощность", сформировав там новый армейский корпус и развернув "множество противоракетных систем, береговой и противовоздушной обороны".

По данным американских официальных лиц, эти действия Москвы свидетельствуют о том, что она все более беспокоится по поводу присутствия сил США в регионе, опасаясь, что американские военные возможности смогут угрожать преимуществам России.

Другой американский оборонный чиновник из Европы сказал CNN, что россияне "очень чувствительны к нашим высокоточным ударным возможностям", а также американским средствам противоракетной обороны, подобным системе "Иджис", установленной на обоих эсминцах, которые сейчас присутствуют в Черном море.

"Появление кораблей в Черном море заставляет их чувствовать большую угрозу", — добавил чиновник.

По данным американских чиновников, этим же страхом перед США объясняется тот факт, что именно над Черным морем российские истребители совершают наибольшее — по сравнению с другими географическими областями — число провокационных маневров, связанных с небезопасным перехватом американских разведывательных самолетов.

При этом регулярные полеты американских разведчиков в этом регионе призваны улучшить понимание российской военной активности, отметил собеседник американского телеканала.

"Россияне не особенно прозрачна в своей деятельности, поэтому мы вынуждены контролировать их с помощью иных средств, и разведка является одним из этих средств", — пояснил один из представителей Пентагона.

Американский военный чиновник из Европы раскритиковал отношение России к Черному морю как к своей вотчине, отметив, что "страны НАТО на черноморском побережье имеют гораздо более продолжительную береговую линию по сравнению с Россией"

"Поэтому это, конечно, вовсе не русское озеро", — заключил он.

Как напоминает CNN, помимо России, выход к Черному морю имеют такие члены НАТО как Турция, Болгария и Румыния, а также партнеры НАТО — Украина и Грузия.

Чиновники говорят, что, учитывая усиление напряженности и военной активности в регионе, для Америки и ее союзников важно нарастить там частоту деятельности и заставить Россию начать воспринимать этот факт как должное. Это станет залогом того, что в дальнейшем в черноморской акватории наладится безопасное и согласованное присутствие обеих сторон — так, как это было во времена Холодной войны.

"Во времена Холодной войны мы исполняли танец, в котором каждый знал свое место. Ты летаешь на своем бомбардировщике здесь, а я летаю на своем бомбардировщике там. Ты поставишь корабль сюда, я поставлю корабль туда", — объяснил представитель американской оборонной промышленности в Европе.

В то же время он отметил, что до такого уровня отношений стороны еще не докатились.

"Поэтому мы все еще пытаемся понять, насколько этот танец 2018 года похож на то, что происходило в Холодную войну", — сказал он, добавив, что "есть некоторые очевидные признаки роста напряженности".

В числе упомянутых провокаций в воздухе над черноморским регионом — произошедший в ноябре случай, когда российский Су-27 пролетел буквально в метре от американского разведчика EP-3, говорится в материале CNN. Госдеп тогда предупредил Россию, что подобные небезопасные действия повышают риски случайных столкновений. При этом система ПРО морского базирования "Иджис", размещенная на эсминцах США, предназначена в том числе для поражения вражеской военной авиации.

7 февраля под Дейр-эз-Зором российские наемники напали на американо-курдские позиции, в результате чего силы США в течение трех часов без потерь со своей стороны ликвидировали от нескольких десятков до нескольких сотен россиян и до 90 процентов их военной техники. Минобороны РФ открестилось от солдат, а в МИД РФ допустили гибель пяти военных РФ. Спустя 10 дней после инцидента в Черное море вошли два ракетных эсминца США, что было расценено наблюдателями как необычная активность.

Ранее в декабре Советник Белого дома по национальной безопасности Рэймонд Макмастер, анонсируя новую оборонную стратегию США, объявил о том, что Америка отныне будет применять подход "мир с позиции силы" для продвижения интересов США за рубежом. По его словам, задачей Америки станет противостояние "ревизионистским державам" в лице Москвы и Пекина, которые пытаются сломить сложившийся после Второй мировой войны международный порядок.

"Нам придется работать как никогда усердно, чтобы добиться от стран того, чтобы они соблюдали принцип верховенства закона, уважали суверенитет своих соседей и поддерживали установившийся после Второй мировой войны, после Холодной войны порядок мира, стабильности и коллективной безопасности", — говорил Макмастер, выступая в Вашингтоне в присутствии своего британского коллеги.

"Во многих отношениях мы освободили значительное конкурентное пространство в последние годы и создали возможности для этих ревизионистских держав, — заявил он, имея в виду РФ и Китай. — Вы увидите большой акцент на конкурентной вовлеченности во всех сферах конкуренции".

"Томагавками" по аэродрому и бездействие С-400

Оба эсминца — Ross и Carney, — присутствующие сейчас в Черном море, принадлежат к типу "Арли Бёрк" и способны выполнять разнообразные задачи благодаря своему мощному и сбалансированному вооружению, управляемому единой системой "Иджис". В совокупности оба эти корабля, присутствующие сейчас близ сирийских берегов, способны нести более 120 крылатых ракет "Томагавк" с дальностью поражения примерно 1,5 тыс. км.

В прошлом году — после того, как эсминец Ross запустил 59 таких ракет по аэродрому сирийского правительства, который был в итоге полностью выведен из строя с уничтожением 20 процентов ВВС Асада — российские эксперты заявили, что ПВО России в виде комплексов С-400, размещенных на базе РФ в Сирии, не способно перехватить "Томагавки" в случае массированного удара.

"Даже находись на базе дивизион С-300, при условии 100% эффективности он бы такой удар не сдержал", — говорил российский эксперт Василий Кашин, комментируя удар по сирийской базе.

Количество запущенных по базе "Томагавков" он объяснил тем, что американцы допускали возможное задействование комплексов ПВО.

"Расходование американцами 59 ракет было нужно, чтобы исключить потерю лица, если противоположная сторона решит базу все-таки оборонять. Иначе тратить более 100 миллионов долларов на один объект не имело смысла", — заключил аналитик, отмечая, что "нанесен удар по базе огромным количеством крылатых ракет, явно рассчитанным на гарантированное преодоление мощной объектовой ПВО".