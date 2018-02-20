Как выглядит «социальная справедливость» в городе, городском поселке и деревне 20.02.2018, 16:41

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Жители Витебской области возмущены отсутствие рабочих мест и достойной зарплаты.

20 февраля отмечают Всемирный день социальной справедливости. А можно ли говорить о социальной справедливости, если речь идет о жизни в разных уголках Витебской области? Ведь не секрет, что реалии городского поселка могут сильно отличаться от жизни в областном центре. «Витебский курьер» спросил жителя города, городского поселка и жителя деревни, можно ли получить качественное образование, найти достойную работу и воспитать ребенка в условиях их населенного пункта. Журналисты предлагают сравнить полученные ответы.

Екатерина (31 год), бухгалтер. Живет в Новолукомле (Чашникский район, Витебская область), городе с населением около 13 тысяч человек:

«Школ у нас в городе всего две. Но тут нам повезло: с наших школ выходит очень много медалистов. Правда, в последнее время меня очень смущает репетиторство. Неужели нельзя дать материал на уроке, чем вводить обязательные платные факультативы? Раньше у нас такого не было. Детские развлечения раньше были в городе только на таких летних праздниках, как Купалье или День города. Но теперь у нас построили развлекательный центр: ходи хоть каждый день, правда, дороговато. Но иногда можно и выйти! Нет проблем в городе и с детскими садами: главное пораньше записаться. А вот по поводу зарплат в городе большой вопрос. Бюджет у нас не хочет достойно оплачивать труд человека».

Наверное, самый «душераздирающий» отзыв журналисты получили из городского поселка. На вопросы отвечала Анна (28 лет), мама в декрете из районного центра Шумилино с населением около 7 тысяч человек.

Февраль в Новолукомле. Фото Анастасии Вереск

«В небольшом городке некуда отдать детей для развития таланта. Нет особого выбора, и места для развлечений тоже отсутствуют! С детсадом зато проблем не возникает, да и образование тоже достойное. А вот роддом закрыли! И есть также проблемы и с рабочими местами и, конечно же, с достойной оплатой труда!»

Журналисты позвонили Анатолию (40 лет), который работает водителем, а живет в небольшой деревне Вайшкуны (Поставский район), где в этом году зимуют всего-то два человека.

На железнодорожной станции в Шумилино. Фото Дарьи Бриг

«У нас в деревне семьи с детьми не живут. Но, думаю, если воспитывать ребенка здесь, то будет сложно в плане общения со сверстниками: тут мало людей, мало детей. Ближайшие школа и детсад в находятся Лынтупах, это 11 километров отсюда. Одно время в нашей деревне жила одна семья из Минска около года, даже и зимовали. Их сын учился в школе, его каждый день отвозили утром, а вечером его привозил обратно школьный автобус. Если брать старшие классы, то в нашем районе многие ездят учиться в гимназию в Поставах. Но школа у нас не сказать, что плохая, для городского поселка довольно нормальная. В деревне практически невозможно найти работу с достаточной зарплатой. Люди работают за границей, многие на строительстве атомной станции. А в колхозе занятых очень мало, немного — в лесничестве, на железной дороге. Но даже в самих Лынтупах проблематично найти работу.

Пейзаж из деревни в Поставском районе. Фото Анастасии Вереск

В самих Вайшкунах из инфраструктуры есть разве что доска объявлений, магазина нет, но приезжает автолавка, привозят самое необходимое: хлеб, колбаса, молоко, вино, водка, конфеты, печенье, масло, сыр, спички. Цены немного выше, но незначительно. А вот снегом нас в этом году не сильно засыпало, дорогу расчищают. Скорую у нас, наверное, минут 20-30 придется ждать. А вот году в 2013-14 была такая зима, что замело и на машине нельзя было проехать. Как-то готовишься к этому обычно, просто больше продуктов запасаешь и все»&

Любопытно, но все три отзыва, полученных нами из разных уголков Витебской области сходятся только в одном: люди видят проблему в том, чтобы заработать и в небольшом городе, и в поселке и в деревне.