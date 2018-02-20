В Чехии создают спутниковый центр для военной разведки и НАТО 2 20.02.2018, 17:42

Центр будет финансироваться из бюджета Минобороны страны.

В Чехии 1 июля 2018 года намерены создать спутниковый центр для национальной военной разведки и НАТО. Об этом сообщает Ceske Noviny.

Центр, который будет финансироваться из бюджета Минобороны страны, займется сбором и обработкой изображений со спутников для вооруженных сил Чехии и НАТО.

Система позволит оперативно собирать всю необходимую информацию также и для спасателей при ликвидации последствий наводнений и пожаров.

"Создавая чешский спутниковый центр, мы действительно выполняем одно из наших обязательств перед НАТО", - сказал директор военной разведки Ян Бероун.

В рамках НАТО центр должен начать выполнять задачи к концу 2019 года. Планируется, что будут подбирать специалистов и проводить соответствующие тесты.