Глава МИД Дании: Есть самый лучший ответ на российскую агрессию 2 Андерс Самуэльсен, «Европейская правда»

20.02.2018, 22:12

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Андерс Самуэльсен

Для всей Европы успех Украины имеет стратегическое значение.

На этой неделе я снова прибыл в Киев с визитом – именно тогда, когда Украина чтит память героев Небесной сотни, отмечая четвертую годовщину самого кровавого дня Революции достоинства. Мы вспоминаем героев, которые пожертвовали самым дорогим – в надежде, что Украина превратится в процветающую европейскую демократию.

Четыре года спустя в Украине все еще дует ветер перемен. Несмотря на российскую агрессию, несмотря на разрушительный конфликт и экономические трудности, жажда реформ не стала меньше.

Готовясь к визиту, я еще раз убедился в важности нынешних изменений в Украине – как для будущего вашей страны, имеющей такой большой потенциал, так и для всей Европы.

Украина – один из важнейших приоритетов для внешней политики Дании.

С 2014 году Дания поддерживает демократические преобразования в Украине. В нашей новой Программе соседства, рассчитанной на пять лет, Украина – одна из всего лишь двух стран, на которых сосредоточено внимание. Дания оказывает помощь Украине в проведении реформ в сферах управления, прав человека, устойчивого и инклюзивного экономического роста.

Поэтому я также рад, что 27 июня этого года в столице Дании, Копенгагене, мы вместе с Украиной проведем следующую конференцию по вопросам реформ – Ukraine Reform Conference. Основываясь на результатах первой такой конференции, состоявшейся в Лондоне в 2017 году, это мероприятие пройдет под председательством премьер-министров Дании и Украины, при участии зарубежных партнеров, представителей международных организаций, бизнеса и гражданского общества.

Мы хотим, чтобы для Украины эта конференция стала двигателем изменений.

А еще – чтобы вы смогли показать на ней ощутимый и заметный прогресс, достигнутый Киевом после встречи в Лондоне. Ключевое внимание в Копенгагене будет посвящено надлежащему управлению, включая противодействие коррупции, а также экономическому развитию.

Для международного сообщества конференция даст возможность подтвердить решительную поддержку Украины.

А главным достижением конференции будет, если она поможет достичь значительного прогресса в реформах – как до, так и после 27 июня.

Здесь, в Киеве, я вижу, как много было сделано Украиной на пути к превращению в современное европейское общество. Украина продвигается в выполнении Соглашения об ассоциации с ЕС, включая ее торговую часть. Украинские граждане недавно получили право на безвизовые поездки в страны ЕС, и это – действительно ощутимое преимущество, которое принесла евроинтеграция.

Вы приняли ключевое законодательство для реформ в сферах правосудия, государственного управления, децентрализации и экономического развития, а также критически необходимые реформы социального сектора – пенсионную, образовательную и медицинскую.

Не думаю, что кто-нибудь ожидал легкости в выполнении программы реформ такого масштаба. Поэтому неудивительно, что перед вами остаются важные вызовы. Чтобы прогресс Украины стал действительно необратимым, вы должны полностью внедрить в жизнь те изменения, которые уже приняты, и одновременно – продвигать реформы в новых сферах.

Процесс реформирования уже достиг критического момента, и есть мощные силы, которые противостоят реформам – потому что чувствуют личную угрозу от изменений в Украине.

В Украине звучат мнения о том, что существует риск отката реформ. Но мы не должны позволить этому случиться. В последний год перед выборами украинское правительство должно проявить незаурядную решимость и достичь результатов даже в "болезненных" реформах.

Это необходимо, чтобы предотвратить "усталость от реформ" и разочарование среди украинцев.

Ключом к успеху реформ является борьба с коррупцией.

Украина создала антикоррупционные институты, запустила систему электронных деклараций и повысила прозрачность в государственных закупках благодаря системе ProZorro. Но теперь правительство должно защищать независимость и эффективность этих новых институтов.

Создание независимого антикоррупционного суда является необходимым условием для дальнейшего прогресса.

В то же время мы не должны забывать, что реформы проводятся в сложных условиях, на фоне российской агрессии. Дания и в дальнейшем будет поддерживать Украину, не признавая незаконную аннексию Крыма и другие нарушения украинского суверенитета и территориальной целостности.

Украина находится не только на передовой военной агрессии России, но также под прицелом других методов гибридной войны: кампаний по дезинформации, кибератак и экономического давления.

Пытаясь подорвать прозападные настроения в обществе, Россия преследует также более широкие цели. Ее цель – уничтожить европейское и евроатлантическое единство.

Поэтому то, что мы поддерживаем Украину и помогаем формировать ее устойчивость к внешним воздействиям, действительно очень важно.

Особенно – учитывая приближение украинских выборов 2019 года.

Я считаю, что успешные реформы в Украине – это самый лучший ответ на российскую агрессию и дезинформацию. У Украины есть достойный потенциал, и благодаря реформам она способна стать устойчивой, процветающей и хорошо функционирующей демократией, предоставляющей своим гражданам возможность для полной самореализации.

И для Дании, и для всей Европы успех Украины имеет стратегическое значение. Мы и дальше будем поддерживать стремление украинских граждан к изменениям и идти к тому будущему, которое они сами для себя выбирают. Конференция по вопросам украинских реформ в Копенгагене 27 июня станет прекрасной возможностью еще раз это подтвердить.

Андерс Самуэльсен, министр иностранных дел Дании, «Европейская правда»