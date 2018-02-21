100 лет назад была издана первая Уставная грамота БНР 21.02.2018, 7:54

Белорусские национальные политики обратились к народам нашей страны.

21 февраля 1918 года была провозглашена первая Уставная грамота к народам Беларуси. В этом документе исполком комитета Рады Первого Всебелорусского съезда объявил о создании Народного секретариата, который исполнял роль временной власти в Беларуси, сообщает «Радыё Свабода».

Позже Народный секретариат стал выполнять роль правительства Белорусского Народной Республики.