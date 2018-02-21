закрыть
21 февраля 2018, среда, 8:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

100 лет назад была издана первая Уставная грамота БНР

  • 21.02.2018, 7:54

Белорусские национальные политики обратились к народам нашей страны.

21 февраля 1918 года была провозглашена первая Уставная грамота к народам Беларуси. В этом документе исполком комитета Рады Первого Всебелорусского съезда объявил о создании Народного секретариата, который исполнял роль временной власти в Беларуси, сообщает «Радыё Свабода».

Позже Народный секретариат стал выполнять роль правительства Белорусского Народной Республики.


популярное за неделю

Мнение

Шок для Путина
Шок для Путина Андрей Пионтковский
Лейла Юнус - политикам Запада: Вам мало Асада? Вам мало Сирии?
Лейла Юнус - политикам Запада: Вам мало Асада? Вам мало Сирии?
Люди Шредингера
Люди Шредингера Ирина Халип
Вороватый президент – вороватая страна
Вороватый президент – вороватая страна Виктор Шендерович