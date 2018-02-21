Cоциологи рассказали, как выглядит среднестатистический белорус 2 21.02.2018, 12:45

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Фото: БелТА

Большинство белорусских мужчин живет в городах, каждый пятый — в Минске.

Cоциологи опубликовали данные о белорусских мужчинах, которых на начало года в стране насчитывалось 4.422.000, или 46,6% от общей численности населения, пишет БелТА.

Большинство их живет в городах, каждый пятый — в Минске.

Ни одна из сфер деятельности не обходится без мужского участия, остается высоким уровень занятости мужчин в трудоспособном возрасте (80,4%). Средний возраст работников составляет 40,2 года.

Преимущественно «мужскими» являются такие виды деятельности, как «строительство», «транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность», «сельское хозяйство», «промышленность», «информация и связь».