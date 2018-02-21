Кого и почему кормит «повар Путина» 21.02.2018, 12:59

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Евгений Пригожин не мог по собственной инициативе создавать «фабрику троллей».

Представители российской власти, отрицая наличие убедительных доказательств в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, упорно избегают называть по имени одного из фигурантов дела о вмешательстве России в американские выборы – бизнесмена Евгения Пригожина, отмечают эксперты, сообщает «Голос Америки».

Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя доклад, утверждает, что «там идет речь о гражданах России», а не о «причастности российского государства, Кремля и российского правительства». Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, говоря о лицах, обвиненных спецпрокурором, охарактеризовал их как «13 неизвестных персонажей».

При этом Песков заявляет: «Никаких индикаций, что российское государство могло иметь причастность к этому нет и быть не может».

В США уверены в обратном и считают собранные доказательства неопровержимыми.

Как пишет New York Times, критики господина Пригожина, к которым теперь добавился и специальный прокурор Мюллер, утверждают, что президент Путин обращается к олигарху из Санкт-Петербурга с просьбами выполнить «деликатные и зачастую неприглядные миссии» – например, вербовку наемников для отправки в Украину и в Сирию.

Кроме того Евгений Пригожин – хозяин нескольких бизнес-структур, включая «Агентство интернет-исследований» («фабрику троллей»), он входит, по сообщениям СМИ, в ближний круг президента Владимира Путина, вместе с которым он запечатлен на многих фотографиях. В прессе также называют его «поваром Путина».

Главный редактор «Ежедневного журнала» Александр Рыклин уверен, что Пригожин не мог действовать по собственному почину – как в случае с вмешательством подконтрольных ему троллей в американские выборы, так и в случае с частными военными компаниями (ЧВК).

«Смешно представить себе, что ресторатор из Санкт-Петербурга возьмет на себя функции по организации военной помощи режиму Асада, а в свободное от войны в Сирии время попытается противостоять Хиллари Клинтон на выборах в США, – добавил он в интервью Русской службе «Голоса Америки». – У меня в голове такой сюжет не укладывается».

Как представляется журналисту, ни для кого уже давно не секрет, что «прямо за спиной господина Пригожина стоит Владимир Путин».

«Между ними никого нет, – утверждает он. – Не знаю, насколько он действительно «повар Путина», но в том, что это человек, который напрямую, без посредников, связан с президентом – нет никаких сомнений. И тут, конечно, налицо определенная стратегия российской власти, когда прямые функции государства передаются частному лицу».

Причем функции в данном случае явно преступные, уточнил Рыклин: «Потому что, если война в Сирии крайне сомнительная штука (с точки зрения юриспруденции), то прямое вмешательство в американскую политическую систему – это, разумеется, преступление даже согласно российскому законодательству, а не только американскому. Поэтому необходимо, и оппозиция должна на этом настаивать, чтобы в России по итогам расследования Мюллера было возбуждено уголовное дело».

По словам главного редактора «Ежедневного журнала», надо разобраться с тем, каким образом получается так, что некая частная организация, которая базируется в России, живет на какие-то непонятные средства и осуществляет, по сути, диверсионную деятельность на территории другого государства.

«Да, именно диверсионную, – настаивает он. – Только вместо мостов и железнодорожных узлов подрываются основы политического строя другой страны».

С точки зрения Александра Рыклина, Пригожин руководствуется теми инструкциями, которые получает от своего босса или боссов, и ничем другим.

«Надо думать, что подобного рода услуги не бывают бескорыстными внутри российской политической современной элиты. Наверное, совсем не зря ему (Евгению Пригожину) регулярно предоставляются госконтракты на большие суммы», – резюмировал он.

В свою очередь, шеф-редактор интернет-издания Insider Роман Доброхотов считает, что с ролью Пригожина в политике Кремля все достаточно ясно. По его мнению, в России уже появилась новая профессия: бизнесмены-мошенники, на которых заведено уголовное дело и которые, чтобы их не посадили, начинают выполнять некие политические заказы.

«Практически то же самое мы видели на примере (олигарха) Константина Малофеева, который был судим за мошенничество, потому что обворовал банк ВТБ на довольно крупную сумму, – констатировал он в комментарии «Голосу Америки». – С него сняли уголовное дело после того, как он начал финансировать российское вторжение в Украину».

Напомним, по сообщениям СМИ, бизнесмена в 2012 году взяли в РФ под стражу. Согласно опубликованному МВД пресс-релизу, он проходил по делу о мошенничестве с кредитом на сумму 225 млн долларов, взятым компанией «Руссагропром» у банка ВТБ. Однако в конце февраля 2015 года конфликт с ВТБ был урегулирован. Позже банк и предприниматель подписали мировое соглашение, отказавшись от взаимных претензий в Лондонском суде.

В июле 2014 года МВД Украины открыло уголовное производство в отношении Константина Малофеева по подозрению в создании не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований. Также в связи с украинским кризисом 2014 года он был включен в санкционный список Европейского союза.

Картина с Пригожиным повторяется почти точь-в-точь, уверяет Роман Доброхотов: «Против него было уголовное дело после масштабнейшего воровства на госконтрактах, в том числе для минообороны, по его профильному бизнесу, связанному с разными пищевыми сервисами. А после того, как Пригожин оказался фигурантом уголовного дела, он внезапно становится важным звеном, через которое осуществляется, в частности, финансирование частных военных компании и троллей, и затем внезапно освобождается от ответственности по уголовным делам».

По оценке журналиста, Пригожин, получив доступ к госконтрактам, заработал огромные средства, а затем его принудили потратить часть из них на «троллей» и «ЧВК Вагнера».

«Это своего рода обязательная «социальная нагрузка» для вороватых предпринимателей, – иронизирует он. – Пригожин с Малофеевым «в нагрузку» к своему бизнесу должны выполнить какую-то полезную для Кремля функцию. Думаю, что в минусе они не останутся. Хотя, в конечном итоге тратятся, естественно, деньги налогоплательщиков».

Как кажется Роману Доброхотову, государство специально создает «прокладки» в лице людей типа Пригожина, чтобы в случае чего сказать: «Москва здесь абсолютно не причем». Но заставить поверить в подобные доводы можно только тех, кто этого сам хочет, заключил он.