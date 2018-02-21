СМИ узнали о численности наемников ЧВК «Вагнера» 21.02.2018, 17:46

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иллюстрационное фото

Лагерь частной военной компании находится в Краснодарском крае.

По состоянию на февраль 2018 года, численность частной военной компании Вагнера составляет как минимум 3602 человека, пишет Republic со ссылкой на список бойцов одного из подразделений.

В документе указаны буквы М и четырехзначные числа по возрастанию. Цифры в них соответствуют номерам жетонов бойцов ЧВК, утверждают два собеседника издания, близких к ЧВК Вагнера. Последним номером в перечне был 3602.

По информации издания, из 3602 человек около тысячи постоянно находятся в Краснодарском крае — там у группы находится лагерь.

При этом недостатка в наемниках в ЧВК Вагнера не испытывают. Отмечается, что туда стремятся попасть бывшие военные и ветераны внутренних войск, которые в мирной жизни не смогли найти работу или устроились лишь охранниками.

Издание отмечает, что за два с половиной года содержание ЧВК Вагнера обошлось в сумму от 16,1 до 17,4 миллиардов рублей. Большая часть этих денег ушла на зарплаты наемников. Источники рассказали, что в Сирии их средняя зарплата составляет 240 тысяч рублей в месяц, на базе — около 80 тысяч рублей. В расходы компании входят компенсации родственникам погибших, питание и снаряжение для бойцов.

Источники Republic также добавили, что деньги ЧВК Вагнера дают "частные инвесторы", не назвав при этом конкретных имен.

Сейчас, как пишет издание, длясамой группы Вагнера настали непростые времена: слишком велики потери при Дейр-эз-Зоре. На официальном уровне бой с участием граждан России остался почти незамеченным, но поддержки властей контрактники не лишились: из Сирии раненых эвакуировали в московские и областные госпитали Минобороны, а база в Молькино по-прежнему является точкой сбора для бойцов. Собеседник, близкий к военному ведомству, говорит, что вопрос дальнейшего присутствия ЧВК Вагнера на Ближнем Востоке будет решаться в ближайшее время. Источник уверен, что "о роспуске самой ЧВК речи не идет".