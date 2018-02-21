Светлана Алексиевич намерена собрать $20 тысяч на издание своих книг по-белорусски 21.02.2018, 16:47

Светлана Алексиевич

Фото: сharter97.org/Иван Межуй

Будут изданы пять книг из цикла «Голоса Утопии».

Известная белорусская писательница Светлана Алексиевич, издательство «Логвінаў» и платформа «Улей» запустили краудфандинговую кампанию в поддержку издания 5 книг из цикла «Голоса Утопии». Книги выйдут на белорусском языке в едином оформлении и без цензуры, пишет nn.by.

«Мои книги вышли в разных странах мира и звучат на разных языках, а это около 270 изданий. Были переводы и на белорусский язык. Но впервые над циклом «Голоса Утопии» работали яркие профессионалы, на мой взгляд, лучшие современные писатели и поэты Беларуси — Валентин Акудович, Владимир Орлов, Сергей Дубовец, Андрей Хаданович, Борис Петрович. Для меня очень важен этот проект, и как писатель я с благодарностью отношусь к идее, что абсолютно любой человек может принять участие в издании этих книг», — говорит Светлана Алексиевич, первый белорусский лауреат Нобелевский премии.

Всего она предполагает собрать на издание книг 40 тысяч рублей (около $20 тысяч).