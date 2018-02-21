Лавров одобрил бомбардировки Восточной Гуты 2 21.02.2018, 22:47

3,653

Министр иностранных дел РФ утверждает, что в Восточной Гуте скрываются боевики исламистской группировки «Джабхат ан-Нусра».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров одобрил удары сирийских и российских самолетов по пригороду Дамаска, Восточной Гуте, в результате которых за последние два дня погибли по меньшей мере 250 гражданских.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, стенограмма которой опубликована на официальном сайте российского ведомства.

"В соответствии с действующими соглашениями, борьба с терроризмом ничем не может быть ограничена", – заявил Лавров.

Он утверждает, что в Восточной Гуте скрываются боевики исламистской группировки "Джабхат ан-Нусра", которая является частью "Аль-Каиды" и "признана террористической организацией".

Лавров добавил, что Россия и Сирия смогут использовать свой опыт боевых действий в Алеппо для действий против боевиков в Восточной Гуте.

Обстрелы пригорода Дамаска не прекращаются с 18 февраля. По данным наблюдателей, жертвами бомбардировок стали как минимум 225 человек.

Война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К конфликту в разное время присоединились вооруженные силы США, России, Турции и Ирана.

Восточная Гута является одной из последних территорий в Сирии, остающихся под контролем повстанцев. В ООН заявляли, что с 4-го по 9 февраля там были убиты не менее 277 гражданских лиц, 230 из них – воздушными ударами сирийского правительства и его союзников, еще 812 гражданских лиц получили ранения.