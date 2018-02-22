Cтала известна сумма контракта на строительство «Газпром центра» в Минске 4 22.02.2018, 13:52

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Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Возведение многофункционального комплекса началось в 2015 году.

Компания Codest – генподрядчик строительства комплекса «Газпром центр» в Минске – рассказала о некоторых деталях своего договора с ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

В частности, на сайте компании сказано, что подписан контракт с ценой в 233 млн долларов США на первый этап строительства данного многофункционального комплекса, пишет «Беларусь и мир».

Договором предусмотрена возможность реализации и второго этапа проекта. Общая стоимость первого и второго этапов составит более 600 млн долларов, а срок их реализации – 36 месяцев.

Проект комплекса разработан российской компанией «КБ ВиПС» и американской AECOM, говорится на сайте Codest.

Визуализация строящегося комплекса «Газпром центр» в Минске

В него входит 36-этажная высотка со сплошным фасадным остеклением и пятизвездочный отель на 203 номера с пристроенным к нему конференц-центром, вмещающим 1 600 человек.

Эксплуатировать отель будет сеть Carlson Rezidor Hotel Group, уточняет итальянская компания.

Также в составе комплекса – четыре административных здания, коммерческая зона с фуд-кортом (предусмотрены площади под 11 различных ресторанов), медицинский и спортивный центры.

Общая площадь «Газпром центра» составит около 264 тысяч квадратных метров, включая примерно 80 тысяч подземных площадей. А общий строительный объем – 1 335 000 кубических метров, поясняют в Codest.

Визуализация строящегося комплекса «Газпром центр» в Минске

Напомним, возведение многофункционального комплекса началось в 2015 году. Реализация части проекта была приостановлена в августе 2016-го и возобновлена в апреле 2017-го.

В начале февраля 2018-го заказчик и инвестор – ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» – сообщил, что генподрядчиком строительства станет итальянская компания Codest.

Codest входит в состав группы компаний Rizzani De Eccher. Строительный холдинг существует на рынке с 1831 года, оказывает услуги в странах Восточной Европы и СНГ с 1984-го.