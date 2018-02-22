Линас Линкявичюс: США не позволят России делать все, что ей хочется 2 22.02.2018, 19:05

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Линас Линкявичюс

Фото: DELFI

Вашингтон не намерен уступать Москве.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, оценивая обострение отношений между США и Россией, сказал, что лозунги на нынешнюю российскую власть не действуют, передает delfi.lt.

По мнению министра, воздушная атака США в Сирии, во время которой, возможно, погибли несколько сот работавших в военной компании наемных работников из России, и формирование ядерной политики США показывают, что Вашингтон не намерен уступать России и позволять ей делать все, что она хочет.

"Я думаю, что удар, который имел место в начале месяца, когда погибли несколько сотен российских наемников, это сильный знак и предупреждение той же России, что ей не дадут делать все, что ей захочется и где захочется", - сказал Линкявичюс.

По его словам, администрация США поняла, что Россия понимает только аргумент силы. "Лозунги, призывы на эту страну не влияют, мы это заметили уже давно", - подчеркнул глава МИД.

"Эта страна (Россия - прим.), быть может, руководство этой страны идет, пока его не остановишь. Не важно, Украина это, Сирия, или что-то еще в мире", - сказал Линкявичюс.