Борис Джонсон призвал удвоить решимость по возвращению Крыма Украине 2 23.02.2018, 8:34

Премьер Британии написал статью о российской оккупации полуострова.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон написал статью, посвященную четырехлетию операции по оккупации Крыма Россией. Статья «Четыре года незаконной аннексии Крыма» опубликована на сайте британского внешнеполитического ведомства.

В ней он ссылается на сведения, прозвучавшие в фильме «Крым. Путь на Родину», который вышел на экраны в 2015 году. Джонсон, в частности, напомнил о рассказе президента Владимира Путина, что окончательное решение о присоединении Крыма было принято на совещании у президента РФ в ночь на 22 февраля 2014 года.

«Владимир Путин официально присоединил Крым к Российской Федерации 18 марта 2014 года. Спустя четыре года после этого события мы должны напомнить себе о том, что произошло, и удвоить нашу решимость отстаивать наши ценности и поддерживать международное право», — призвал Джонсон.

По его словам, присоединение Крыма было аннексией и первой насильственной перекройкой европейской границы с 1945 года. «В ходе этого процесса Россия нарушила так много международных соглашений, что перечисление их всех является проблемой, — констатировал министр. Он также напомнил о нарушении Москвой обязательств по Будапештскому меморандуму 1994 года и о сбитом под Донецком малазийском «Боинге» рейса МH17.

«Мы все обязаны решительно и взвешенно противостоять России. Это означает сохранение наших связанных с Крымом санкций против России до тех пор, пока регион остается под контролем Кремля, и сохранение дальнейших санкций, пока минские Соглашения на востоке Украины остаются без внимания», — считает Джонсон.