Минчанин: Хостел — самый душевный вариант проживания в другой стране 3 23.02.2018, 14:26

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Белорус рассказал об опыте бюджетных путешествий.

Путешествовать любят почти все. Машины, поезда, самолеты; смена стран, часовых поясов и континентов; новые впечатления и знакомства. В череде важных вопросов, которые надо решить перед отъездом в дальние дали, на одном из первых мест стоит вариант проживания. Если отдых не с палаткой за плечами, то о том, куда приткнуться, лучше позаботиться заранее. Минчанин Анатолий поделился своими соображениями на этот счет: молодой человек уверен, что нет ничего лучше, чем квартира на сутки или хостел. Бездушная гостиница — только в крайнем случае, пишет onliner.by.

«Я не любитель селиться в гостиницах, — поясняет минчанин. — И дело даже не в том, что жалко денег. Для меня это «холодные» места, где можно остановиться только в том случае, если уж совсем нет других вариантов. По-моему, лучше через известные сервисы снять квартиру/апартаменты недалеко от того места, которое тебе нужно. К примеру, последний случай: зима, поздно, темно, холодно, пальцы мерзнут, роуминг, телефон садится. Чудом нашел Wi-Fi у закрытой кофейни и, стоя на улице, арендовал совсем недорогую квартиру в соседнем доме. Такси плюс гостиница вышли бы раз в пять дороже, и не факт, что быстрее.

Но самый бюджетный вариант, конечно же, хостелы, которые я полюбил за то, что там всегда есть с кем поговорить. Живя в таких условиях, много узнаешь о людях, о культуре, за вечер можешь выслушать несколько невероятных историй. Здесь нет людей в строгих костюмах, которые только и могут, что говорить о деньгах, машинах, дорогом алкоголе. Тут реальная жизнь: у кого-то парня в Лос-Анджелесе порезали, кто-то поваром работает в Великобритании и первый раз выбрался мир посмотреть, кто-то просто на своей волне, и можно лишь гадать, как его сюда занесло. Если сравнивать все места, где мне довелось побывать, то хостелы, наверное, самый душевный. Здесь за небольшие деньги получаешь ночлег, горячий душ, чай и новые знакомства».