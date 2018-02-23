В Беларуси в российском сериале не показали актера, который играл Лукашенко 23.02.2018, 18:35

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Кадр из сериала «Остров»

В сериале «Остров» диктатор появлялся в ночном клубе.

В российском сериале «Остров», который в Беларуси транслировал телеканал ТНТ-International (Беларусь), в одной из серий зрители не увидели две сцены с участием актера, который играл роль Александра Лукашенко.

Читатель tut.by Станислав смотрел сериал «Остров» в записи по цифровому телевидению velcom.

— Я смотрю сериал на ТНТ Int, а моя дочь — во «ВКонтакте». Она удивилась этому эпизоду и рассказала мне. Я был удивлен наличию цензуры на российском канале. Как это возможно? Хотя теперь понятно, почему серии выходят на одну позже, — предполагает Станислав.

По сюжету, персонаж Александра Лукашенко появляется в двух эпизодах серии, во снах одного из главных героев. Его лица не показывают, но по характерному выговору узнать действующее лицо не составит труда. В первый раз под песню «Касіў Ясь канюшыну» Лукашенко появляется в ночном клубе и зачитывает свадебное поздравление из открытки.

Во второй раз он появляется, чтобы дать напутственные слова тому же герою, только уже человеку семейному: «Веселье, отжиг, кураж — все это, конечно, здорово. Только рано или поздно это все пройдет. Потому как и девки все постареют, и диско-бар твой любимый закроют. А вот эти двери, Леха, они будут ждать тебя всегда. Потому как семья — это самое главное в жизни. Согласен?»

Вот эти эпизоды (2-й сезон, 10-я серия). Читатель уверяет, что по ТНТ-International (Беларусь) они показаны не были.

Управляющий ООО «Трио Медиа» (правообладатель ТНТ International Беларусь) Сергей Булацкий сообщил, что в программе вещания белорусский офис ничего не меняет.

— Мы транслируем то, что нам выдает Москва. Если кто-то смотрит ТНТ федеральное, то оно отличается от ТНТ международной версии, — заключил он.