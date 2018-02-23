ОИ-2018: Норвегия лидирует в общем зачете, у Беларуси два золота 1 23.02.2018, 19:46

Фото: Michel Cottin/Agence Zoom/Getty Images

Белорусы обходят в медальном зачете Россию, Украину и Польшу.

В медальном зачете Олимпиады в Пхенчхане по-прежнему лидируют спортсмены Норвегии.

На счету белорусской олимпийской команды 3 (2 золотые, 1 серебряная) награды. В активе сборной награды высшей пробы Анны Гуськовой в лыжной акробатике фристайла и женской биатлонной дружины в составе Надежды Скардино, Ирины Кривко, Динары Алимбековой и Дарьи Домрачевой. Лидер белорусской команды Домрачева также завоевала серебро в гонке с масс-старта.

Олимпиада-2018

Пхенчхан, Республика Корея

Медальный зачет (золото, серебро, бронза, всего):

1. Норвегия – 13-14-10 (37)

2. Германия – 13-7-6 (26)

3. Канада – 10-8-9 (29)

4. США – 8-7-6 (21)

5. Голландия – 8-6-4 (18)

6. Швеция – 6-4-0 (10)

7. Франция – 5-4-6 (15)

8. Австрия – 5-2-6 (13)

9. Южная Корея – 4-4-4 (12)

10. Швейцария – 3-6-4 (13)

11. Япония – 3-5-3 (11)

12. Италия – 3-2-5 (10)

13. Беларусь – 2-1-0 (3)

14. Китай – 1-6-2 (9)

15. Россия – 1-5-8 (14)

16. Чехия – 1-2-3 (6)

17. Словакия – 1-2-0 (3)

18. Великобритания – 1-0-3 (4)

19. Польша – 1-0-1 (2)

20. Венгрия – 1-0-0 (1)

21. Украина – 1-0-0 (1)

22. Австралия – 0-2-1 (3)

23. Словения – 0-1-0 (1)

24. Финляндия – 0-0-3 (3)

25-26. Испания – 0-0-2 (2)

25-26. Новая Зеландия – 0-0-2 (2)

27-29. Латвия – 0-0-1 (1)

27-29. Казахстан – 0-0-1 (1)

27-29. Лихтенштейн – 0-0-1 (1)