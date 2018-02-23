ОИ-2018: Норвегия лидирует в общем зачете, у Беларуси два золота

ОИ-2018: Норвегия лидирует в общем зачете, у Беларуси два золота1
- 23.02.2018, 19:46
Белорусы обходят в медальном зачете Россию, Украину и Польшу.
В медальном зачете Олимпиады в Пхенчхане по-прежнему лидируют спортсмены Норвегии.
На счету белорусской олимпийской команды 3 (2 золотые, 1 серебряная) награды. В активе сборной награды высшей пробы Анны Гуськовой в лыжной акробатике фристайла и женской биатлонной дружины в составе Надежды Скардино, Ирины Кривко, Динары Алимбековой и Дарьи Домрачевой. Лидер белорусской команды Домрачева также завоевала серебро в гонке с масс-старта.
Олимпиада-2018
Пхенчхан, Республика Корея
Медальный зачет (золото, серебро, бронза, всего):
1. Норвегия – 13-14-10 (37)
2. Германия – 13-7-6 (26)
3. Канада – 10-8-9 (29)
4. США – 8-7-6 (21)
5. Голландия – 8-6-4 (18)
6. Швеция – 6-4-0 (10)
7. Франция – 5-4-6 (15)
8. Австрия – 5-2-6 (13)
9. Южная Корея – 4-4-4 (12)
10. Швейцария – 3-6-4 (13)
11. Япония – 3-5-3 (11)
12. Италия – 3-2-5 (10)
13. Беларусь – 2-1-0 (3)
14. Китай – 1-6-2 (9)
15. Россия – 1-5-8 (14)
16. Чехия – 1-2-3 (6)
17. Словакия – 1-2-0 (3)
18. Великобритания – 1-0-3 (4)
19. Польша – 1-0-1 (2)
20. Венгрия – 1-0-0 (1)
21. Украина – 1-0-0 (1)
22. Австралия – 0-2-1 (3)
23. Словения – 0-1-0 (1)
24. Финляндия – 0-0-3 (3)
25-26. Испания – 0-0-2 (2)
25-26. Новая Зеландия – 0-0-2 (2)
27-29. Латвия – 0-0-1 (1)
27-29. Казахстан – 0-0-1 (1)
27-29. Лихтенштейн – 0-0-1 (1)