Лукашенко сделал генералом полковника, который называл оккупированный Крым «нашим» 24 24.02.2018, 14:59

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Попавший в скандальную историю военный стал генерал-майором.

Александр Лукашенко 23 февраля подписал указы о присвоении воинских, персональных и специальных званий, а также классного чина, сообщает пресс-служба правителя.

Очередное воинское звание генерал-майора получили полковники Владимир Кулажин и Руслан Косыгин.

Специальное звание генерал-майора милиции присвоено полковнику милиции Максиму Миронову. Миронов с 2017 года возглавляет Департамент обеспечения оперативно-розыскной деятельности МВД, ранее был начальником управления собственной безопасности.

Владимир Кулажин – заместитель командующего войсками Северо-Западного оперативного командования. Эту должность он занимает с мая 2016 года. Участвовал в организации и подготовке командно-штабных учений на Лепельском полигоне в сентябре 2016-го, в рамках которых отрабатывалось противостояние белорусской армии незаконным вооруженным формированиям. Раньше Кулажин был командиром в 120-й гвардейской отдельной механизированной бригаде. Свою карьеру он начинал в той же 120-й в качестве старшего помощника начальника отделения идеологической работы.

Еще один новоиспеченный генерал-майор Руслан Косыгин с 2016 года занимает должность начальника штаба первого заместителя командующего войсками Западного оперативного командования. До этого он длительное время был начальником информационно-аналитического управления Генштаба Вооруженных сил. Косыгин родился в Крыму и после аннексии Россией полуострова продолжил туда ездить, чем привлек внимание InformNapalm, напоминает «Белсат». Выяснилось, что на своей странице в соцсетях Косыгин размещал сообщения вроде «Крым в наших руках», критически высказывался об Украине.

При этом авторы расследования обращали внимание на то, что высокопоставленный офицер часто ездил в Россию, в штаб Западного военного округа.

Также сегодня Лукашенко присвоил персональное звание государственного советника таможенной службы III ранга заместителю Председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь Николаю Свириду, а также начальнику Брестской таможни Александру Пихуну. Кроме того, прокурору Гродненской области Виктору Корзуну присвоен классный чин государственного советника юстиции 3-го класса.