Минчанка выиграла суд против организовавшего двойные продажи застройщика 24.02.2018, 21:05

Фото: onliner.by

Пострадавшие от рук Андрея Кравченко минчане продолжают бороться за свои квартиры и права.

Дело Андрея Кравченко, подозревающегося в том, что сумел организовать целую сеть двойных продаж квартир в Минске, набирает обороты, пишет onliner.by.

21 февраля стало известно, что Следственный комитет признал пострадавшими уже восемь человек, заявления еще пятнадцати находятся в стадии рассмотрения. Изменили и статью, по которой должен проходить руководитель подрядной организации «Копинстрой»: с относительно щадящей «Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере» дело переквалифицировано в суровую «Мошенничество в особо крупном размере». Правда, как показывает практика, такие дела расследуются долго, а значит, вердикт дельцу мы услышим еще не скоро. В то же время пострадавшие от его рук минчане продолжают бороться за свои квартиры и права. 22 февраля в суде рассматривалось дело Елены, которая больше года пытается доказать, что «трешка» в долгострое на Сморговском тракте принадлежит ей.

Ситуация Елены отличается от тех, в которую попали почти два десятка ее товарищей по несчастью: вместе с мужем женщина приобретала не обещания и воздух, а конкретные квадратные метры — дом был уже почти достроен, оставались только технические моменты. Супруги успели побывать в предлагаемой им квартире, мысленно расставляли мебель по комнатам и терпеливо ждали, когда же возводившийся шесть лет долгострой будет сдан городу. А чего сомневаться — все стороны (застройщик, подрядчик и покупатели) заключили трехсторонний договор уступки прав и требований. $70 000 улетели в котел Кравченко.

ФОТА: ONLINER.BY

А когда благословенный момент все-таки настал, минчане выяснили, что все пошло не так. Застройщик — компания «Белкоммунстроймонтаж», у которой к тому моменту сменилось руководство, — понятия не имеет, кто такие Елена с супругом, и никаких документов о том, что «трешка» на третьем этаже должна принадлежать им, в глаза не видел. Начались суды, которые, впрочем, Елена успешно выигрывала — Фемида постановляла, что БКСМ должен выполнить свои обязательства. Застройщик каждый раз оспаривал вынесенное решение. Тяжба растянулась почти на полтора года. Ситуация осложняется еще и тем, что именно эта квартира еще оказалась в залоге у «инвестора» П., который, по слухам, ссудил Кравченко порядка $250 000.

И вот после многочисленных мытарств состоялось рассмотрение кассационной жалобы на решение суда от 19 октября 2017 года (хотя, по правде говоря, состояться оно должно было гораздо раньше, но по непонятным для женщины причинам постоянно переносилось).

На заседание, которое наконец-то поставило точку в этом вопросе, пришли не только истец, ответчик, их представители, минчанин П., который ссудил сумму более $250 000 «Копинстрою», но и другие пострадавшие — в небольшой зал судебных заседаний еле вместились все желающие. Впрочем, поначалу ситуация не выглядела оптимистичной: выяснилось, что застройщик, подрядчик и «инвестор» П. ведут перекрестные бои в судах Минска. Теоретически это могло бы застопорить процесс, но, к счастью, не в этот раз.

Что касается позиции минчанина П., который претендует на ту же самую квартиру, что и семья Елены, то его подход предельно прост: сделка с «трешкой», на которую он по договоренности с Кравченко имел права, совершалась без его согласия. И если он не получит это жилье, то на компенсацию своих трат по договору залога рассчитывать не сможет: перед ним не менее 20 взыскателей с большими суммами.

«Белкоммунстроймонтаж» — застройщик, который более пяти лет возводил всего один дом, яростно возражал против того, чтобы трехсторонний договор, который Елена и ее супруг заключили в 2016-м, был признан. Мотивация следующая: сделка не была зарегистрирована, сумма на счета застройщика не поступила, а действиям (и подписи) бывшего директора веры нет. Более того, сомнению подвергся не только договор уступки права требования, но и акты взаимозачета между застройщиком и подрядчиком.

А вот адвокат «Копинстроя» на удивление всеми фибрами своей души выступал за решение в пользу Елены. Выслушав все стороны, суд постановил: «Решение суда Центрального района города Минска от 19 октября 2017 оставить без изменения. Кассационные протесты оставить без удовлетворения». Это значит, что уже завтра Елена со своим экземпляром договора может идти в Мингорисполком, регистрировать его, а уже потом обращаться к застройщику за справкой и оформлять право собственности в Минском городском агентстве по государственной регистрации и земельному кадастру. В порядке надзора застройщик и минчанин П. еще могут подать жалобу, но главное, что основное решение вступило в силу.

— Какое счастье, что этот кошмар закончился, — не сдержала слез Елена. — Того, чтобы решение вступило в законную силу, пришлось ждать долгих четыре месяца. Дело изучалось больше года, анализировалось со всех сторон. Мы, честные дольщики, которые заплатили деньги подрядчику, заключив договор со всеми сторонами, были вынуждены жить как на вулкане: отберут у нас все или еще есть надежда на нормальную жизнь. Самое обидное, что на время тяжб наша семья разделилась: я с мужем и двумя маленькими детьми живем на съемной квартире. Двое старших детей-школьников живут у бабушки и очень переживают, что мы не вместе. Надеюсь, что застройщик исполнит решение суда и не будет препятствовать выдаче ключей, а также быстро оформит справку для того, чтобы мы могли подать документы на оформление права собственности на квартиру.