Степан Светлов: Действия властей связываю с активным ростом подписчиков 24.02.2018, 22:19

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Степан Светлов

19-летний популярный видеоблогер показывает новости, которых нет на БТ.

Степан Светлов ведет один из наиболее популярных YouTube каналов в белорусском сегменте интернета. В квартире блогера состоялся обыск, были изъяты ноутбук и видеокамера, передает «Радыё Рацыя».

Молодой человек подозревается в оскорблении чести и достоинства правителя. Создатель канала Nexta, Степан Светлов продолжает:

- Канал Nexta я создал в 2015 году и начал выпускать новости о том, что происходит в Беларуси, настоящие новости, которых нет на БТ. Прежде всего преследование я связываю с тем, что сейчас продолжается очень активный рост подписчиков. На канале уже более 110 тысяч подписчиков. В связи с этим началось преследование. Для меня удивительно, что это началось настолько поздно.

Во время обыска оперативники показали постановление о проведении проверки, результатом которой может быть возбуждение уголовного дела против блогера. Среди прочего в постановлении были указаны вероятно «оскорбительные выражения» в отношении диктатора.

- Там были перечислены «оскорбления». К сожалению, мать не сфотографировала и не запомнила их, так как все очень внезапно и неожиданно происходило. Но одним из таких выражений было «ЛукаШерлок» - название видео, в котором Лукашенко рассказывает, что раскрыл какое-то преступление в Могилеве из 2009 года. И это словообразование «ЛукаШерлок» посчитали «оскорблением» его чести и достоинства, - рассказал Степан Светлов.

Канал Nexta состоит из регулярных выпусков новостей, в которых Степан Светлов выражает критическое отношение к белорусской власти. Особенностью канала является сатирическая рубрика «Удар под дых», в которой блогер фиксирует противоправные действия сотрудников МВД.