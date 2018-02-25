Главный приз фестиваля в Берлине получил фильм из Румынии 25.02.2018, 8:59

Режиссер Адина Пинтилие с Золотым медведем

Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

В столице Германии завершился традиционный кинофестиваль.

Фильм румынской кинематографистки Адины Пинтилие «Не прикасайся ко мне» получил главный приз Берлинского кинофестиваля. Такое решение вынесло в субботу, 24 февраля, жюри под председательством режиссера Тома Тыквера.

Екатерина Барабаш рассказала rfi.fr.

Насколько ровным и не оставляющим надежд на острую интригу был 68-й Берлинский кинофестиваль, настолько неожиданными оказались результаты судейских совещаний. Жюри под предводительством немецкого режиссера Тома Тыквера умудрилось не дать ни одного приза отечественному фильму. Раньше даже самый средненький немецкий конкурсный фильм имел шанс отметиться среди лауреатов Берлинале, но в этом году жюри решило не оглядываться на старые протокольные реверансы в сторону отечественного производителя. В результате ни Филипп Греннинг с его радикальной картиной «Моего брата зовут Роберт, и он идиот», ни здешний любимец Кристиан Петцольд с занятным «Транзитом», ни принятый в последний день на «ура» фильм «Магазинные ряды» Томаса Штубера — никто из немцев не сумел поймать даже самого маленького берлинского медведя.

А главный герой торжества, «Золотой медведь», повел себя так неожиданно, что кто-то успел сравнить его со слоном в посудной лавке. Насчет слона трудно сказать, но то, что медведю удалось сделать неожиданный кульбит, — факт. По крайней мере ожидать, что главный зверь отдастся в руки юной румынке Адины Пинтилие за фильм «Не прикасайся ко мне», никому и в голову не приходило.

Художник картины Елена Окопная с «Серебряным медведем» за фильм «Довлатов»

Фото: EUTERS/Axel Schmidt

Лучшим режиссером жюри назначило Уэса Андерсона за анимационную картину «Остров собак». Трогательное незатейливое кино о том, как мэр японского города, убежденный кошатник, под видом заботы о людях ссылает всех собак — якобы разносчиков загадочного «собачьего гриппа» — на остров-свалку. Вскоре туда же отправляется маленький мальчик – он надеется отыскать там своего любимого пса. Фильм выйдет в прокат в России, поэтому обойдемся без спойлеров. Такое решение жюри можно назвать в определенной степени метафорическим. И, разумеется, концептуальным. Сейчас, когда технологии не просто вмешиваются в процесс создания произведений искусства, но порой и определяют его смыслы, режиссура приобретает новое содержание. Режиссер теперь — понятие более широкое, чем было еще вчера, он может обходиться без живого актера, говоря со зрителем на языке технологий.

Российский «Довлатов» Алексея Германа-младшего, как и ожидалось, не остался без награды — художник картины Елена Окопная получила «Серебряного медведя» за выдающееся художественное достижение. Поскольку «Довлатов» — это фильм-эссе, фильм-сон, фильм-аура, словно сотканный из ощущений, такое решение жюри и предсказуемо, и, думается, справедливо.

Менее предсказуемыми оказались «Серебряные медведи» за актерские работы. Молодой француз Антони Бажон, сыгравший в фильме Седрика Кана наркомана, проделавшего мучительный путь с самого дна к самым вершинам духа, еще наверняка даст о себе знать. Этот юноша с внешностью счастливого пейзанина способен на резкие актерские откровения. Столь же неожиданной стала награда парагвайской актрисе Ане Брун из фильма Марсело Мартинеси «Наследницы», где она сыграла немолодую лесбиянку на грани нервного срыва. Шаг за шагом героиня расстается с прошлым, но выясняется, что с прошлым уходит не только настоящее, но и будущее. Этот же фильм стал обладателем «Серебряного медведя» имени Альфреда Бауэра за открытие новых перспектив — одной из престижных наград Берлинале. По количеству призов парагвайское кино в этом году вырвалось в лидеры. Собственно, это и есть одна из задач всякого крупного фестиваля — искать новые территории, определять будущие тенденции.

Интересно была решена и проблема выбора обладателя «Серебряного медведя» за сценарий. На первый взгляд, история, рассказанная Мануэлем Алькала и Алонсо Руиспаласиосом в мексиканском фильме «Музей», очень незатейливая. Два молодых человека (одного из них играет звездный Гаэль Гарсиа Берналь) грабят местный этнографический музей, похищая бесценные предметы искусства майя, которые потом никак не могут сбагрить ввиду их бесценности. Но незатейлива эта остроумная и грустная комедия лишь на первый взгляд — ее очевидная прелесть в том, что авторам удалось из криминальной комедии сделать комедию этнографическую. Чудесным образом за два часа перед нами открывается огромный пласт культуры майя, мы слышим их язык, учимся разбираться в артефактах того времени. Просветительство подается в ненавязчивой форме криминальной комедии, что само по себе несет немалую художественную ценность.

Актриса Франциска Петри с портретом Кирилла Серебренникова

Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke

Гран-при жюри достался польскому режиссеру Малгожате Шумовской, уже становившейся призером Берлинале, за фильм «Лицо» о человеке, изменившем внешность. Учитывая главный приз румынской картине и один из основных призов «Довлатову», восточноевропейское кино пока недалеко от центра внимания. Добавим к этому и приз программы «Панорама» фильму Тимура Бекмамбетова «Профиль» (определим его жанр как «скайп-драма») о попытках британской журналистки вскрыть методы и пути вербовки европейских женщин в ИГИЛ — похоже, бывший соцлагерь пока интересен.

На красной дорожке перед церемонией закрытия Берлинале немецкая актриса Франциска Петри появилась с мешком на голове. На мешке — портрет Кирилла Серебренникова, на футболке актрисы спереди написано «Я должен оставаться дома», а сзади — «freekirill». Франциска Петри в свое время сыграла главную роль в фильме Серебренникова «Измена».

И это, наверное, был лучший момент прошедшего Берлинале — не самого удачного с точки зрения уровня конкурса, но набравшего скорости, драйва и смелости на самом финише.