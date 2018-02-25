Ученые NASA: Все мы рождаемся гениями, но система нас калечит 5 25.02.2018, 18:40

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Ученые протестировали 1600 детей в возрасте от 4 до 5 лет и были шокированы результатами.

Кто бы знал из присутствующих на TEDxTucson, что заявление доктора Джорджа Ланда станет равносильно взрыву бомбы! А всего-то на всего Ланд поведал аудитории о шокирующих результатах теста на творческие способности, правда тест этот был разработан для сотрудников NASA, а в последствии использовался для школьников, пишет rodovid.me.

Началось все с того, что NASA решила привлечь вышеупомянутого доктора для разработки высокоспециализированного теста, который даст им возможность объективно оценить творческий потенциал ученых и инженеров по ракетам. Для чего таким специалистам творческий потенциал остается только догадываться, но тем не менее тест оказался очень успешным для целей НАСА. Однако, у самих разработчиков теста осталось несколько интересных вопросов: откуда берется творческое начало? Некоторые люди рождаются с творческими личностями или этому можно научиться? Или же это и вовсе приходит с опытом?

Дабы не мучатся этими вопросами всю оставшуюся жизнь, Ланд решил протестировать 1600 детей в возрасте от 4 до 5 лет. И то, что доктор и его группа специалистов обнаружили, шокирует.

Тест показывает насколько люди могут придумывать неожиданные решения различных проблем, иными словами насколько они могут мыслить нестандартно. И как вы думаете, сколько детей попало в категорию тех, у кого воображение работает гениально? Вы не поверите – 98%!

Ланд и его команда были настолько удивлены результатом, что сами не поверили в него. И решили продолжить исследование, пять лет спустя они протестировали детей снова тогда, когда им было по девять-десять лет.

Вам интересен результат? Только 30 процентов детей теперь попали в категорию «гениального воображения». На этом Ланд также не остановился и еще через 5 лет – 15-летние подростки снова прошли тест и показатель упал до 12 процентов!

А как насчет нас, взрослых? Сколько из нас все еще находятся в контакте с нашим творческим гением после многих лет обучения? Неутешительно, но только 2 процента.

Конечно, у некоторых читателей может возникнуть сомнения по поводу обобщенности такого исследования. Но, один из участников этого интересного эксперимента, Гэвин Насименто сразу отсекает сомнения — результаты фактически были воспроизведены более миллиона раз. А такая цифра, согласитесь, уже о чем-то говорит! Насименто также уверен, что «школьная система, образование, лишает нас нашего творческого гения».

Аргументируя свою точку зрения, он говорит: «Причин для этого много — школа, как мы это прямо называем, является институтом, который исторически был создан для того, чтобы в конечном счете служить потребностям правящего класса, а не простых людей. Для того, чтобы так называемая элита сохранила свою главенствующую позицию, — правящий класс всегда знал, что, чем меньше понимает рабочий класс, тем лучше для них, и начинать нужно с детей. Нужно, чтобы система ломала их превращая в безликое общество, служащее их желаниям, и которое можно с легкостью эксплуатировать».

Ланд уверен, что мы можем использовать те 98 процентов своего гениального воображения, если захотим. Из исследований они сумели выяснить, как устроено мышление, существуют два типа. Оба используют различные части мозга, и соответственно образуют в нашем сознании полярно разные решения в различных ситуациях.

Один называется «расходящимся» — это воображение, используемое для создания новых возможностей. Другой называется «конвергентным» — его можно охарактеризовать следующим образом: вы принимаете решение, вы что-то проверяете, вы критикуете, вы оцениваете.

Таким образом, расходящееся мышление работает как ускоритель, а конвергентное мышление тормозит все наши усилия.

«Мы обнаружили, что когда мы воспитываем детей, мы учим их одновременно применять оба вида мышления», — говорит Ланд.

Когда кто-то просит вас придумать новые идеи, вы в основном возвращаетесь к тому, чему вас учили в школе – использовать «оценивать и критиковать». Отсюда рождаются всем знакомые сомнения: «Мы пробовали это раньше», «Это глупая идея», «Это не сработает», и так далее.

Вот в этом-то и есть суть. Это то, что мы должны прекратить делать немедленно:

«Если говорить о медицинской стороне вопроса, то можно сказать, что нейроны в нашем мозге борются друг с другом и фактически уменьшают силу мозга, потому что мы постоянно судим, критикуем и цензурируем», — говорит Ланд. — «Если мы действуем под страхом, мы используем меньшую часть мозга, но когда мы используем творческое мышление, мозг просто загорается».

Но, какое же решение? Как снова использовать эти 98%? Ланд говорит, что есть только один способ: нам всем нужно снова найти этого пятилетнего ребенка в себе. Где он? Он всегда с вами!

«Это то, что вы делаете каждый день, когда мечтаете», — напоминает нам Ланд.

С чего вы начнете поиск своего пятилетнего ребенка? Ланд бросает вызов всем нам: завтра вы возьмете за обедом вилку, включите пятилетнего ребенка и придумайте 25 или 30 идей усовершенствования этого обычного столового прибора. Ну же! Неужели вам слабо?