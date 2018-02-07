Американка выиграла $560 миллионов и отказалась от приза

Американка выиграла $560 миллионов и отказалась от приза2
- 7.02.2018, 12:31
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Удачливая жительница США не хочет, чтобы о ее внезапном богатстве узнали все жители города.
Победительница американской лотереи Powerball, выигравшая 560 миллионов долларов, отказалась указывать свои данные для получения приза. Об этом сообщает The Washington Post (перевод — lenta.ru).
Женщина намерена через суд добиться права анонимно забрать выигрыш. В судебных документах она назвала себя Джейн Доу (Jane Doe) — традиционное обозначение авторов анонимных исков.
Счастливица опасается, что о ее внезапном богатстве узнают все жители города, в том числе мошенники и преступники.
«Она хочет без опаски ходить за продуктами и посещать городские мероприятия без того, чтобы люди знали о ее многомиллионном выигрыше», — рассказала адвокат.
При этом издание отмечает, что для организаторов лотереи объявление победителя, с одной стороны, — способ избежать мошенничества, а с другой — мощный маркетинговый ход, популяризирующий игру среди американцев. По законам Нью-Гэмпшира имя победителя, город и сумма должны быть опубликованы.
На данный момент женщина уже подписала выигрышный билет, изменение подписи повлечет за собой его аннулирование.