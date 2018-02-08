«Все зависит от нас!»: белорусы начали акцию за снижение цен на топливо 41 8.02.2018, 9:24

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Водителей призвали к двухмесячному бойкоту «Беларуснефти».

В Беларуси стартовала акция против высоких цен на топливо, сообщает «Гомельская весна».

Авторы обращения к водителям протестуют против высоких цены на топливо и призывают массовыми акциями вынуждать реализаторов нефтепродуктов постепенно понижать цены на них, так как считают, что высокие цены ничем не обоснованы и являются слишком высокими для покупателей в Беларуси, и этому следует противостоять:

«НАДО ЧТО ТО МЕНЯТЬ. КАЖДЫЙ ДУМАЕТ ЧТО ОТ НЕГО НИЧЕГО НЕ ЗАВИСИТ. ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ НАС!

Всем водителям! Отличная идея как бороться с ценами на бензин! Цены на топливо стремительно растут, еще немного и мы увидим 1,5 - 2 руб за литр, а может быть и больше.

В Европе водители пытались бороться с ценами акцией «Не покупай топливо один день», которая прошла несколько месяцев назад. Производители топлива лишь посмеялись над этим, понимая, что долго продолжаться это не может: последствия для автовладельцев окажутся более пагубные, чем для них. Но на основе этой акции возникла идея новой, куда - более эффективной! Когда цены продолжают расти с такой удручающей стабильностью – мы должны принимать меры! Чтобы сделать это без каких - либо неудобств для себя, возникла такая идея: В течение двух месяцев НЕ ПОКУПАЕМ БЕНЗИН и ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО на заправке КРУПНЕЙШЕГО ПОСТАВЩИКА региона: допустим «Беларуснефть».

Если топливо не будут покупать долгий период – продавец будет вынужден снижать цены. Когда они снизят цены – другие продавцы будут вынуждены сделать то же самое! Но для достижения эффекта, нам нужно, чтобы эти компании лишились действительно тысяч клиентов. Несмотря на кажущуюся сложность, этого довольно легко достичь! Читайте дальше, чтобы узнать, что необходимо сделать! Отправьте это сообщения 30 своим знакомым! Если каждый из них перешлет его хотя б следующим8 десяти (30 х 10 = 300) и так далее, то уже на 6-м кругу это сообщение достигнет 3 млн людей. Просто пересылайте это сообщение и люди перестанут покупать. Это всемирная акция!

Если каждый, кому надоело платить корпорациям бешеную цену за бензин из недр СВОЕЙ Земли, перешлет это сообщение следующим 10 людям – уже через неделю в этой акции будут участвовать 300 МИЛЛИОНОВ человек ! Могу спорить, что ты и не предполагал,что в тебе есть такой потенциал? В народе есть сила под которой сломается любая большая корпорация и даже система! Пусть сетевой маркетинг наконец-то заработает на пользу всем! Поверить и следовать акции! Поверь в свои силы и просто перешли, ПЕРЕШЛИ! этот текст дальше! Думаю, в этом есть смысл. Ну а «Беларуснефть»? Ничего личного - просто Концерн Белнефтехим и является инициатором подорожания. Они то нас не жалеют! И не надо выступать с акциями протеста, чтобы они над нами в очередной раз посмеялись. Тихо, тупо объезжаем их заправки и ждем, когда у них мозги заработают».