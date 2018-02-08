Уровень инфляции в Венесуэле за год превысил 4000% 1 8.02.2018, 22:02

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Ответственность за сложившуюся в экономике ситуацию оппозиция возложила на президента Николаса Мадуро.

Инфляция в Венесуэле в годовом выражении за период с января 2017 года по январь 2018-го составила 4068%. Об этом говорится в докладе главы комиссии по финансам и экономическому развитию парламента страны Рафаэля Гусмана, выдержки из которого опубликованы на сайте оппозиционного блока «Круглый стол демократического единства», передает РБК.

Гусман на заседании правительства объявил, что индекс гиперинфляции в января составил 84,2%, что превышает аналогичные показатели любой другой страны. Ответственность за сложившуюся в экономике ситуацию он возложил на президента Николаса Мадуро. Глава комиссии подчеркнул, что венесуэльский лидер принимал неэффективные экономические меры, которые привели к тому, что страна «погрузилась в самый худший экономический кризис за всю свою историю».

«Единственным ответственным за эту трагедию, в которой мы живем сегодня, стал Николас Мадуро», — заявил он.

Говоря о прогнозах на 2018 год, Гусман отметил, что они не являются удовлетворительными из-за настойчивой политики исполнительной власти по валютно-обменному контролю. По его мнению, изменение сложившейся системы позволит открыть поток инвестиций в Венесуэлу и облегчит международные денежные переводы, которые отправляют венесуэльцы своим семьям.

Член постоянной комиссии по финансам и экономическому развитию Национальной ассамблеи парламента Венесуэлы Андрес Элой Камехо отметил, что прогнозы по инфляции на февраль и март «очень тревожны», особенно если иметь в виду то, что «в первом квартале каждого года всегда фиксируется меньший уровень инфляции».

По данным Центра документирования и социального анализа Федерации учителей Венесуэлы на конец декабря 2017 года, с ноября 2016-го по ноябрь 2017-го потребительские цены в стране выросли более чем в 20 раз. Для удовлетворения только базовых потребностей венесуэльцам стало необходимо тратить свыше двух минимальных месячных зарплат в день.

В 2015 году Центробанк Венесуэлы принял решение прекратить публикацию отчетов об уровне инфляции в стране. Сложная экономическая ситуация в латинской республике приобрела тяжелый характер из-за дефицита товаров, массовых протестов, падения доходов государства, которое обуславливается снижением цен на нефть.