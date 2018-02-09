Микола Купава: На празднование 100-летия БНР будут приглашены представители ЕС 9.02.2018, 8:38

Микола Купава

Все делается для того, чтобы мероприятия на День Воли прошли достойно и мирно.

Художник Микола Купава, секретарь оргкомитета празднования 100-летия БНР выступил на пресс-конференции Национального оргкомитета в Минске, сообщил корреспондент Charter97.org.

Микола Купава подвел итоги деятельности оргомитета на протяжении всего года и рассказал о мероприятиях, которые проходят в рамках празднования 100-летия провозглашения БНР как в Беларуси, так и за границей.

Художник сказал, что оргкомитет старается установить мемориальные доски в честь юбилея на театре Янки Купалы и на улице Володарского.

«Мы параллельно предложили переименовать улицу Володарского в улицу братьев Луцкевичей. С мая боремся за это, но пока никаких результатов нет. Идет волокита. По всему видно, что это не решится пока. Доска готова, повесить ее нет проблемы. Если станет ясно, что власти на это не пойдут, мы сделаем картонный макет, чтобы установить его хотя бы на день и возложить цветы», - рассказал Микола Купава.

На 24 марта также запланировано торжественное заседание и концерт в одном из престижных залов Минска.

По словам Миколы Купавы, в Минск пригласили деятелей Рады БНР, в том числе председателя Рады Ивонку Сурвиллу. Будут приглашены и представителей стран Евросоюза. Все делается для того, чтобы акция прошла мирно и празднично.