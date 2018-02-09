Ильхам Алиев хочет «вернуть» Азербайджану Ереван 22 9.02.2018, 8:59

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Ильхам Алиев

Правитель назвал Ереван исторической территорией Азербайджана.

Политической и стратегической целью Азербайджана является возвращение в Ереван, который является его исторической территорией, заявил в четверг, 9 февраля, президент Ильхам Алиев в ходе выступления на VI съезде правящей партии "Новый Азербайджан", сообщает dw.com.

"Ереван является нашей исторической территорией, и мы, азербайджанцы, должны вернуться на эту историческую землю. Это является нашей политической и стратегической целью, к которой мы должны постепенно приближаться", - отметил азербайджанский правитель.

Алиев также отнес к историческим землям озеро Гейче и район Зангезур, подчеркнув, что об этом должен знать весь мир. Сейчас, указал Алиев, в стране пишутся "солидные научные работы, снимаются фильмы, организовываются выставки" о связи Азербайджана с его историческими землями. Президент Азербайджана уже неоднократно заявлял, что ставит своей целью "возвращение Еревана".

Армянские власти, в свою очередь, назвали претензии Ильхама Алиева неприемлемыми. Вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов в комментарии изданию News.am назвал заявление Алиева "бессмысленным и смешным". По его словам, "неприемлемо, когда в XXI веке президент одной страны выражает территориальные претензии к соседней стране". Как минимум смешно, подчеркнул армянский политик, когда президент страны, которой еще не исполнилось и ста лет, говорит об исторических землях.