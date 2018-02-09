Фотофакт: Участники «Селфи независимости» требуют от Шореца разрешить шествие 25 марта 2 9.02.2018, 11:30

Минчане направили в исполком первые «народные заявки».

Участники акции «Селфи независимости» отправили первые обращения председателю Мингорисполкома Андрею Шорецу с требованием разрешить проведение праздничного шествия, посвященного 100-летию провозглашения Белорусской Народной Республики по утвержденному Национальным оргкомитетом маршруту. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета.

Напомним, что Национальный оргкомитет по празднованию 100-летия БНР призвал белорусов отправлять в Мингорисполком «народные заявки» с требованием разрешить 25 марта мирное праздничное шествие от памятника Якуба Коласа. Начало акции запланировано на 14.00.