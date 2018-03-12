Глава МИД Польши: Мы поддерживаем стремление балканских стран вступить в ЕС 12.03.2018, 13:55

Яцек Чапутович

Яцек Чапутович находится с визитом в Македонии.

Польша поддерживает стремление балканских стран вступить в Евросоюз. С такой позицией в Македонию прибыл министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. В Скопье от встретится с главой македонской дипломатии и премьер-министром Македонии, сообщает «Радио Польша».

Основной темой переговоров глав МИД станет возможное членство Македонии в Евросоюзе и НАТО. Дипломаты также откроют конференцию, которая состоит из ряда встреч, посвященных возможному членству государства в европейских структурах.

На пути в Скопье глава польской дипломатии подчеркнул, что Польша поддерживает стремление Македонии вступить в Евросоюз: «Евросоюз должен открыться, поддержать проевропейский вариант, четко дать понять обществу балканских государств, что ждет их. Кроме того, это важный сигнал в сфере польской внешней политики. Польша показывает, что она заинтересована не только ближайшими соседями и восточным направлением, но и южным направлением. Это также сигнал поддержки для наших партнеров Болгарии и Венгрии, для которых балканские государства имеют особо значение».

Напомним, что переговоры о вступлении Македонии в НАТО длятся с начала 90-х гг. Одним из препятствий является спор Скопье с Афинами по поводу названия государства. Глава МИД Польши отметил, что ознакомится с актуальным состоянием переговоров по этому поводу, завершение которые запланировано на лето. В ходе своего визита в Скопье министр Чапутович также обсудит с македонскими коллегами двусторонние отношения между государствами. Кроме того, он примет участие в памятной церемонии, посвященной 75-летию депортации македонских евреев в концлагерь в Треблинке.