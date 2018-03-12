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В Борисове военных привели в высшую боевую готовность

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  • 12.03.2018, 23:17
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Еще 2000 человек призовут из запаса.

Соединения гарнизона в Борисове были приведены сегодня, 12 марта 2018 года, в состояние высшей степени боевой готовности, сообщают в Министерстве обороны. В Вооруженных Силах Беларуси началась плановая проверка, пишет kp.by.

Сообщается, что в ходе проведения проверки и выполнения всех оборонных мероприятий из запаса призовут примерно две тысячи военнообязанных белорусов.

В ходе проверки будут отслеживаться главные вопросы боевой готовности и повседневного функционирования армии. Проинспектировать планируется различные войска: разведчиков, ракетные войска и артиллерию, механизированные и зенитно-ракетные войска, авиацию, пройдут учения и с боевой стрельбой.

Особое внимание уделят проверке воздушных войск и войск ПВО, как они могут прикрывать административно-промышленные районы и объекты страны, предотвращать атаки воздушных террористов.


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