Геннадий Федынич: ГАИ совершила подлог документов 6 13.03.2018, 8:21

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Лидер независимого профсоюза готов бороться за правду до конца.

13 марта лидер независимого профсоюза РЭП оспорит в суде решение ГАИ: Геннадия Федынича на четыре года лишили водительских прав за ДТП, которое он не совершал, сообщает praca-by.info.

2 августа в офисе независимого профсоюза РЭП прошел обыск – так началось т.н. «Дело профсоюзов». А уже 4 августа Геннадий Федынич, в тайне от самого себя, стал виновником странного ДТП, в результате чего лидера профсоюза РЭП лишили водительских прав на четыре года.

4 августа Геннадий Федынич припарковал свой автомобиль, а сам отлучился за сигаретами, оставив машину на несколько минут; после чего они с женой отправились на дачу. Вечером Федыничу позвонили из ГАИ и сообщили, что его автомобиль «участвовал в ДТП»: якобы поцарапал соседнюю машину на стоянке.

После этого государственные органы стали совершать процессуальные действия, которые сложно объяснить логически. В ГАИ Геннадию Федыничу выписали штраф; потом попросили приехать и взять другую квитанцию для оплаты штрафа, «потому что мы дали вам неправильный номер ЕРИП»; когда Геннадий Федынич приехал в ГАИ, вместо «правильной» квитанции ему вручили постановление о лишении его водительских прав на четыре года.

Председатель независимого профсоюза прямо связывает отобрание водительских прав со своей профессиональной деятельностью:

- За двадцать пять лет водительского стажа я не совершил ни единого ДТП! А тут меня обвиняют мало того, что в ДТП, так еще и в том, что я покинул место происшествия. ГАИ совершила подлог документов.

Геннадий Федынич подал заявление в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело против ГАИ за подлог документов. Также сейчас идет судебное разбирательство: профсоюзный лидер выступает в роли истца, оспаривая решение ГАИ – уже в кассационной инстанции.

Судебное заседание состоится 13 марта, во вторник, в суде Московского района Минска. Начало в 16:30.

- Я не уверен, что я буду услышан в суде, - говорит Геннадий Федынич. – Но я готов довести это дело до конца: подлог документов должен быть наказан!