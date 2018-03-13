Пассажиры маршруток: «Забота», как в каменном веке. Верните нам частника! 1 13.03.2018, 10:16

Белорусы продолжают возмущаться новым законом об автомобильных перевозках.

26 февраля вступила в силу новая редакция закона «об автомобильных перевозках», которая совсем не понравилась ни частным перевозчикам, ни их пассажирам. Водители отменяют свои маршруты, а приезжим приходится чуть ли не ночевать на вокзале в Минске, чтобы успевать на работу. С введения новых правил уже прошло две недели, но проблема до сих пор не решена. Сайт kyky собрал мнения обеих сторон и сделал книгу замечаний и предложений для Минтранса, который принимал все эти непопулярные решения.

Теперь все междугородние маршрутчики «нерегулярщики» должны перейти на другую схему работы: отправляться с вокзала, ездить по определенному маршруту, останавливаться только на конкретных остановках, разработать расписание, интервалы движения и количество рейсов. А самое главное – платить за услуги оператору автомобильных перевозок и автовокзалу. В общем, делать все то, что им очень не нравится. Из-за этого многие местные компании, которые занимаются пассажироперевозками, решили приостановить свою деятельность. Водитель компании «Смайлбус» Иван наглядно демонстрирует, что подрядчики пока и сами не понимают, как им работать по новым правилам.

«Кто меня будет крышевать?» Что об этом думает водитель

Иван Владимирович: «Я водитель, в свое время остался без работы, одолжил у тещи денег, и купил дорогую машину – Mercedes Sprinter. Оформил ИП, поставил кассовый аппарат и стал подрядчиком логистической компании «Смайлбус». Меня все устраивало: зарплату получал, налоги платил. А сейчас такие перемены настали – седьмой декрет какой-то. Отъезжайте от вокзала – кому это надо? Кто это будет регулировать? Какая тогда цена билета будет? Если терминал поставлю, кому деньги будут переводиться? Грубо говоря, кто меня будет «крышевать»? И опять же: люди бронировали место и могли, если заболели, отменить заказ. А сейчас что? И цена за билет вырастет, и деньги не вернешь. А денег и так нет: раньше все с крутыми телефонами ходили, а сейчас с битыми экранами у всех.

Чиновники говорят, мол, соберите документы, распишите по пунктам, что вас не устраивает, и принесите нам – мы ответим. А кто ответит, куда нести – не говорят. Вот я сейчас безработный или нет? Я не знаю.

Вся Беларусь поднялась, все хотят, чтобы было удобно, как раньше. Недавно женщина из Мозыря звонит и говорит, что ей предложили добраться до Минска автобусом через Гомель. И кому это удобно? Я вообще в шоке. И мои коллеги тоже. Но что мы можем против государства? Акции протеста? Ну, послушайте, мы в Беларуси живем. Мы мирный, терпеливый народ: скажут есть картошку – будем есть картошку. Но в то же время мы надеемся, что нас тоже будут слышать и слушать. Мне шестой десяток пошел, я ужасаюсь, когда вижу округленные глаза родителей, которые пытаются своих детей с чемоданами усадить в междугородние маршрутки. Если люди потеряют такие направления, как Светлогорск и Речица – будет очень плохо. В основном все наши водители ездят на «Мерседесах», чей расход топлива 10 литров солярки. А у МАЗов Минсктранса около 43 литров – ну и кто такие машины будет отправлять в маленькие города?

Я вам одно скажу: на нашей работе не разбогатеешь, хотя постоянно надо вкалывать. Мне зарплату насчитывают, исходя из того, сколько рейсов за месяц сделал и сколько людей перевез. Смотрят на эту статистику и дают мне, условно, мои пятьсот долларов, которые я почти не чувствую, так как трачу на техосмотр, мойку (каждый день машину чищу) и остальное. Какое-то время мы жили хорошо, были нормальные условия работы, все исправно платили налоги. А сейчас… Уже больше тысячи пассажиров подписали обращение за отмену этого закона (правда, руки у всех колотятся, когда подписи ставят). Я просто хочу спокойно жить. Что сейчас делать буду? На рыбалку поеду, пока все понятно не станет».

Почему нам всем нужны маршрутки

Для постоянных пассажиров изменения закона тоже стали ударом. Давайте по пунктам разберемся, почему.

1. График. Люди обычно пользуются междугородным транспортом не хаотично, а по вполне понятным причинам, связанными с их образом жизни: студентам нужно ездить на учебу и домой, работающим людям попадать вовремя на свое рабочее место, больным – к своим врачам, родителям – к детям. Обычно если человеку нужно добраться из деревни или небольшого городка в крупный город по учебе или работе, то ему нужно быть на месте не позже 8-9 утра, а для этого выезжать из начальной точки транспорт должен порой в 5-6 утра, а то и раньше. Возвращаться домой нужно или так, чтобы успеть на пригородный транспорт (иначе придется ночевать на вокзале), или так, чтобы учеба/работа ко времени отправления уже закончились. Чтобы человеку не пришлось терять время впустую, в идеале между рейсами не должно быть промежутка больше, чем один час. Понятно, что в каждый промежуток времени поток пассажиров может быть разный: когда-то нужно доставить до дома сотни человек, а когда-то едет всего десяток – соответственно, размер и количество транспорта также нужны разные.

2. Остановки там, где удобно, а не где придумали власти. Множество людей живут не в районе вокзала, откуда отправляется транспорт в нужном направлении, а в других частях города или вообще в других населенных пунктах. Соответственно, чтобы добраться до автовокзала и дождаться там нужного рейса могут уйти часы жизни. Поэтому людям так удобно пользоваться маршрутками – у них посадка есть на любой остановке по маршруту.

3. Простое бронирование и покупка билетов. Сейчас тратить десятки минут на попытки дозвониться до диспетчерской автовокзала – занятие бессмысленное, да и работает она не круглые сутки. Зато почти у каждого есть смартфон, на который можно установить мобильное приложение, с помощью которого в течении пары минут можно забронировать место на нужный рейс с выбранной остановки в любое время дня и ночи. Так уж повелось – частный бизнес на то и частный, что зарабатывает на клиентах, а потому старается быть им максимально удобным.

Приложения сохраняют информацию о пассажире, так что диспетчер перевозчика при необходимости в любой момент может связаться для уточнения деталей. Да и у пассажира есть многоканальный номер мобильного телефона диспетчерской перевозчика, по которому он также может позвонить с любым вопросом. Даже если вдруг этот номер окажется занят, человеку перезвонят в течение пяти-десяти минут, потому что его номер телефона будет определен и записан у диспетчера. Оплатить билет можно или через номер брони заранее, или при посадке в автобус водителю (если человек живет в деревне и у него нет интернета и банковской карточки).

5. Низкие издержки. Ехать по маршруту, даже если на него не забронировали и не купили ни одного билета, – не экономично и не экологично. Если человек знает возможное расписание рейсов и хочет поехать по одному из них – ему достаточно забронировать место (через интернет или позвонив диспетчеру), и он будет знать, что транспорт точно будет, даже если это будет один единственный пассажир. Зато у перевозчика появляется возможность при отсутствии пассажиров не гонять машину впустую, а отменить конкретный рейс или пустить на него меньше транспорта. Предоставление услуг по принципу on-demand уже давно доказало свою востребованность и эффективность. К тому же у маршруток нет смысла придерживаться жесткого графика и впустую стоять на остановках, где никто не садится, тем более если все места уже заняты или забронированы. Он может двигаться сразу к нужному месту, не тратя время а соблюдение никому не нужного графика. А в долгой дороге каждые лишние десять минут становятся для многих людей испытанием, особенно если это люди в возрасте, беременные женщины или люди с проблемами со здоровьем.

6. Комфортные условия. Даже самым здоровым людям будет тяжело перенести длительную дорогу, если при этом нет комфортных условий для этого. В первую очередь это касается температуры в салоне, которая должна быть постоянной и оптимальной в любое время года: зимой нужно согревать салон, а летом – охлаждать его. Ну и наличие мягких, удобных сидений, конечно, в которых можно провести несколько часов, не прокляв при этом все на свете. Приятным дополнением ко всему этому становится Wi-Fi и зарядки для телефонов в салоне: на себестоимости подобные вещи практически никак не сказываются, зато добавляют удобства в долгой поездке.

Залогом качества услуг всегда является наличие конкуренции. Любой перевозчик знает, что если он не будет бороться за пассажира, найдется другой, кто сделает это. Потому на рынке перевозок не должно быть никаких устанавливаемых сверху лимитов или конкурсов на время и направление: пусть рынок решит, кто в итоге сможет завоевать доверие пассажиров, а кто нет. В конечном итоге решают именно пассажиры – они голосуют рублем.

7. Цена. Общественным транспортом в большинстве своем пользуются не самые обеспеченные слои населения, а значит его доступность – один из обязательных критериев. Поездка в 200 км на личном автомобиле обойдется в среднем в 20 рублей на бензин. Логично, что поездка на общественном транспорте должна быть как минимум в два, а то и в три раза дешевле. К примеру, частному перевозчику не нужно оплачивать содержание целого автопарка со всеми его служащими, предрейсовый осмотр он может пройти отдельно, и обойдется это куда дешевле. Диспетчерская служба может быть общая на большое количество частных перевозчиков. Заезд на автовокзал и удорожание за счет этого билетов на 15% и более – бессмысленны, если пассажиры будут садиться на протяжении всего маршрута. Таким образом можно снизить издержки и обеспечить достойный уровень сервиса за доступную плату.

Возможно, кому-то эти условия покажутся невыполнимыми, но они уже существовали и по ним уже работали. На их создание у частного бизнеса ушли долгие годы, но они справились на отлично.

Но сейчас десятки тысяч беларусов в шоке от того, что удобной и налаженной сети междугородних перевозок по многим направлениям не стало в один день. К сожалению, опыт поездок в государственном общественном транспорте в последние пару недель повторять мало кому хочется: холодно, долго и дорого. Как ни грустно признавать, в сложившейся ситуации людям проще воспользоваться услугами «бомбил». Да, гарантий безопасности при этом не будет, зато быстро и с удобствами. В итоге легальных перевозчиков стало в разы меньше, чем было до этого, а вот нелегалов – наоборот (спрос рождает предложение), потому как государственные перевозчики не могут сейчас предложить необходимого людям уровня услуг. И кто от этого выиграл? Мы собрали реальные кейсы того, с чем столкнулись люди на междугородних маршрутах за последние две недели.

«Не лезьте в то, в чем сами не разбираетесь». Книга замечаний и предложений от пассажиров

Анастасия Ч.: «Я живу в Новополоцке, и я – инвалид. В минске мне делали пересадку органа, теперь надо часто ездить туда сдавать анализы и наблюдаться. Я принимаю лекарство строго по времени. Раньше я ездила на самой первой маршрутке в 5:00, чтобы успеть в Минск до 9 утра и сдать анализы в больнице до приема лекарств, а сейчас мне приходится ездить ночным поездом, что очень не удобно: ехать в Полоцк ночью, трястить всю ночь в поезде, чтобы успеть в больницу (и так здоровье не очень). На маршрутке было быстро и не так утомительно».

Рома Т.: «Я учусь в Минске на заочке. Сначала снимала квартиру, ездила на поезде или автобусе. У нас автобусы ходят часто, но по времени все равно не сравнить с маршрутками, едут дольше и не каждый час. Потом я попробовала ездить каждый день туда и обратно, получилось чуть более двух часов на маршрутке. Я поняла, что это дешевле, чем снимать квартиру, и вполне удобно. Я каждый день была дома, видела детей и мужа. С детьми оставалась свекровь, и учитывая, что я приезжала вечером домой, она хотя бы ночью от них отдыхала. Мне чаще всего на занятия к 8:15, т.е. к 8 я должна быть на вокзале, чтобы за 15 минут дойти до университета. Первый автобус выезжает в 6:10 и прибывает в 8:45. В это время у нас еще не ходит городской транспорт, значит мне нужно одной по темноте идти на вокзал или вызывать такси. Маршрутка же забирала меня с ближайшей остановки. Я так ездила и беременная с токсикозом и на восьмом месяце: могла попросить сесть вперед, чтобы не укачало, или чтобы остановили машину. В автобусе это невозможно. Если нужно быть позже, время отправления легко подобрать, можно выехать на 7:00 или 7:30. Поспать лишние полчаса тоже важно (особенно в декрете) и приехать по времени так, чтобы прямо прийти к лекции и нигде не выжидать время.

А если я освобождалась раньше или позже заказанного времени, звонила диспетчеру, чтобы мне поменяли время. Иногда это приходилось делать минут за 20, и они всегда нормально к этому относились. Один раз был форсмажор – меня даже подождали пять минут (я так опаздывала только один раз за шесть лет). А если кто-то живет в одном районе со мной, так еще вечером и домой подвезти могут. А сейчас нужно ехать вечером, чтобы на один день оказаться в Минске и снимать на ночь квартиру. Или в три часа ночи идти на поезд, который будет в Минске в шесть утра и два часа сидеть, ждать восьми утра».

Зинаида Д.: «Скажу о социальных рейсах из Солигорска в Боровляны. Заботливый Минтранс пустил один рейс в пять утра из Солигорска, в 14 часов из Боровлян. Прием там до 18. Все посетители онкоцентра имеют статус инвалидов. Маршрутки забирали прямо у входа в центр Александрова, ведь люди сразу после химиотерапии. Там же в Боровлянах есть детская областная, госпиталь, детская онкология, хоспис. У маршруток было восемь рейсов. И как сейчас туда люди добираются?»

Ш. В.: «Из-за отмены маршруток мне, видимо, нужно отказываться от работы. Расписание автобуса и маршрут составлены настолько неудобно, что утром на работу мне приходится бежать (маршрутка приходила с запасом времени), а вечером дорога домой занимает два часа (на маршрутке – час).

Плюс за эту неделю без маршруток я настолько перемерзла на остановках и в холодных автобусах, что свалилась на выходных с температурой 39 градусов.

Командировки в Минск теперь стали полосой препятствий. Раньше я смотрела график, и заказывала маршрутку так, чтобы лишнее время не находиться в Минске. Теперь же автобус есть в шесть часов утра (до которого городским транспортом не доехать) и в восемь (на котором ехать уже поздно).

Раньше можно было раз в несколько месяцев позволить себе выезд в столицу просто погулять. Ты знал, что билеты будут всегда, тебя точно заберут. Временем ты не был ограничен. Теперь же создается впечатление, что столичная «знать» специально отсекла всех провинциалов: нечего без необходимости мотаться по столице. С появлением маршруток многие перестали стремиться на ПМЖ в Минск, потому что знали, что жить и зарабатывать деньги можно и в своих городах, а транспорт до столицы ходит каждые полчаса. Теперь это какой-то кошмар. Как при Советах: хочешь жить достойно – бросай свою провинцию и поезжай в столицу».

Катерина Б.: «Частники спасают Светлогорск. К нам ходит два поезда (один вечером и один ночью), мост часто закрыт на ремонт, поэтому движение поездов отменяют. Государственные автобусы идут по расписанию, удобному только им – еще и до автостанции добраться нужно. Про уровень госавтобусов я молчу, вы все знаете сами. У частников хоть и дороже (хотя не намного), зато расписание удобное, несколько остановок по городу. Для нас это реальный шанс не быть оторванным от других городов».

Дарья К.: «Уже три года езжу на маршрутке. Очень удобно, можно и время выбрать, и отказаться от места, если планы поменялись. Я езжу из Минска в Клецк и обратно. До этого ездила на электричке, которая идет из Минска до баранович или до Бреста. Электричка в Клецке не останавливается – идет только до Городеи. А от Городеи как хочешь: хоть пешком, хоть по воздуху. Или ждешь автобуса до Клецка, который идет только в 17:15. И такой маршрут занимает почти 3,5 часа времени.А на маршрутке я добираюсь домой за два часа. В электричке можешь не сесть, а только стоя ехать, что совсем неудобно. А если ехать по маршруту на автобусе, со всеми его остановками получится три часа. Ну и стоимость билета на автобус больше, чем на маршрутку».

Вета Ш.: «Я студентка, пользовалась услугами маршруток постоянно. Рейсы автобусов совсем не удобны, если ехать на последнем в воскресенье, можно не успеть в общежитие до 12 ночи и ночевать на улице, а если утром, то на 6.00 опаздываем на две пары. И как мне быть? Дома хочется побыть подольше, а то получается приехать домой, едва собрать назад вещи – и уже пора уезжать».

Олеся С.: «Я работаю в Минске, езжу туда через день. Маршрутка удобна тем, что она есть всегда в 5.00, 05.30, 06.00 из Солигорска. Из Минска – в 21.00, 21.15, 21.30, 22.00, 22.15 и т.д... Есть ли в это время автобус? Нет – он ведь ходит всего три раза в неделю!»

Вероника К.: «Минус автовокзалов: до диспетчера не дозвониться, а если и получится, то 10-й попытки. Получить консультацию невозможно, диспетчер на вокзале не уточняет стоимость билета, а автобус с вокзала только едет из точки А в точку Б и в два раза дольше. И сами автобусы на вокзале в ужасном состоянии – в каком году они обновлялись? Такое чувство, что со времен СССР – ни разу. Вспоминаю времена, когда ездила автобусами с вокзала: едешь зимой в мороз, ноги замерзают, и так три с половиной часа, а водитель в кабине греется – ему хорошо. Диспетчер никогда не уточнит путь следования автобуса, а еще нахамит. Такое чувство, будто я пришла к ней домой. Очень хочется, чтобы частные маршрутки продолжили свою работу».

Ратмир Н.: «Только вчера днем я ехал на чудесной маршрутке, которая подобрала меня на ближайшей к нашей деревне остановке на трассе, переписывался в скайпе по работе, пользуясь бесплатным wi-fi, и радовался тому, что у перевозчика появился еще один бесплатный сервис – теперь над каждым сиденьем установили usb-разъемы для зарядки мобильных. И этим же вечером мне позвонил диспетчер и сказал, что уехать назад из Минска во вторник я не смогу, так как они прекращают работу из-за изменений в законодательстве.

Поезда ходят два раза в день, приходят в Полоцк или в 9 вечера, или в 4.30 утра. Регулярные перевозки не лучше: пара автобусов, самый ранний – в 8 утра, с этим временем я не успеваю на работу. И да, вместо 7 рублей (3.5$) я теперь должен буду заплатить за худший сервис 13 рублей (~6.5$), то есть в два раза больше. «Тарифицированные остановки» – только в Лепеле и Полоцке. Ближайшая ко мне деревня – на трассе между ними. 50 км от Лепеля и 30 км – от Полоцка. На автовокзале говорят, что в других местах они останавливаться не обязаны, и все зависит от личного желания водителя. Вот это Минтранс называет «заботой о пассажирах»! Мы будто возвращаемся в пещерный век, и завтра мне нужно будет охотиться на мамонта. Хотите большей безопасности перевозок – хватит и одного пункта из закона, gps-трэкеров в маршрутках, которые контролировали бы скоростной режим, и все. Остальное и так работает прекрасно, так что не трогайте и не лезьте в то, в чем сами не разбираетесь».

Людмила А.: «Седьмого марта мне нужно было забрать ребенка из областной больницы в Боровлянах. Раньше проблем не было. В любое время звони – и поехали. Теперь это хождение по мукам. Мне нужно было сходить на автовокзал в Солигорске, взять билет по маршруту: Минск-Солигорск (из Боровлян добираться своим ходом до Минска с сумками и с ребенком. На улице – холодно). Билет не дали, потому что еще не решили, как правильно его бронировать. В Минске друзья отстояли огромную очередь за билетами... В итоге перед носом дважды заканчивались билеты до Солигорска на нужное время. Время отправления из Минска отодвигалось и отодвигалось. Взяли один билет – второго уже не было. Позже из Боровлян пустили автобус до Солигорска. Детская больница – в конце маршрута. «Если вам повезет, вы купите билеты у водителя». Простите, а если нет?

Спасибо всем, кто «позаботился» о народе. Верните нам наши маршрутки».