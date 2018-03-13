Нефть дешевеет из-за прогнозов об увеличении добычи в США 3 13.03.2018, 11:53

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Фото: Reuters

Добыча ресурсов сланцевой нефти в апреле вырастет на 131 тысяч баррелей в сутки.

Цены на нефть во вторник продолжают негативную динамику предыдущего торгового дня, вызванную прогнозами минэнерго США о росте добычи в апреле.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в апреле упали в цене на 0,15% до $61,27 за баррель. На ICE Futures Exchange нефть марки Brent с поставкой в мае подешевела на 0,09% до $64,89 за баррель.

В понедельник оба бенчмарка подешевели примерно на один процент.

«Цены на нефть снизились из-за опасений о том, что рост добычи в США... может привести к увеличению запасов сырья в стране», – считают аналитики банка ANZ.

Управление энергетической информации (EIA) в своем мартовском обзоре повысило прогноз добычи нефти в США в 2018 году. Ведомство ожидает, что объем производства сырья в США в среднем вырастет более чем на 120.000 баррелей в сутки до 11,17 миллиона баррелей в сутки к четвертому кварталу этого года. Предыдущий прогноз предполагал рост до 11,04 миллиона баррелей в сутки.

Более того, добыча ресурсов сланцевой нефти в США в апреле вырастет на 131.000 баррелей в сутки к марту до 6,95 миллиона баррелей в сутки – свежего максимума, следует из данных EIA.

В среду инвесторы ожидают статистику по запасам нефти в США по итогам прошедшей недели. Свои данные опубликуют Американский институт нефти (API) и министерство энергетики США. Аналитики прогнозируют, что запасы сырья в стране за неделю по 9 марта выросли на 1,5 миллиона баррелей, или на 0,35% - до 427,4 миллиона баррелей.

По состоянию на 09:15 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 64,94 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 64,98 доллара за баррель, что на 3 цента выше уровня закрытия торгов ($64,95).