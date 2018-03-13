Табель оплат для «тунеядцев» разработают до 1 апреля 7 13.03.2018, 13:13

2,254

Также будет установлен порядок выплат за «социальные услуги» государства.

Об этом заявил замминистра труда и соцзащиты Александр Румак, сообщает tut.by.

У замминистра труда и соцзащиты поинтересовались, будут ли считаться занятыми в экономике согласно декрету № 1 те, кто захочет «переключиться на собственное хозяйство».

— Сейчас как раз идет работа по определению категорий граждан, которые будут относиться к занятым в экономике. Предварительно планируется, что люди, которые ведут личное подсобное хозяйство, получают продукцию растениеводства и животноводства, будут относиться к занятым.

На вопрос, будут ли внесены изменения в тунеядский декрет и чего ждать от него, Александр Румак ответил:

— Декрет принят 25 января этого года. Сейчас для его развития разрабатывается ряд документов. Так, уже приняты постановления правительства, определяющие перечень территорий с напряженной ситуацией на рынке труда и прогнозные показатели в области содействия занятости населения. Кроме того, до 1 апреля должны быть определены услуги с возмещением затрат и условия их предоставления, а также порядок расчета и внесения платы за эти услуги.

Напомним, что по декрету № 1 с января 2019 года не занятые в экономике трудоспособные граждане будут оплачивать услуги по экономически обоснованным тарифам. Перечень этих услуг до 1 апреля 2018 года будет определен. Среди рассматриваемых услуг, которые незанятые в экономике белорусы будут оплачивать по полным тарифам, — ЖКУ.