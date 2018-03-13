Amnesty International обеспокоена состоянием здоровья Дмитрия Полиенко 13.03.2018, 17:16

Дмитрий Полиенко

Правозащитная организация объявила срочную акцию в поддержку политзаключенного.

Международная правозащитная организация Amnesty International объявила срочную акцию в поддержку белорусского узника совести Дмитрия Полиенко.

23-летний активист «оказался в условиях, ухудшающих состояние его здоровья», в частности, связанные с астмой и отсутствием медицинской помощи в связи с раной, которую узник получил в колонии, говорится в пресс-релизе организации, сообщает сайт ПЦ «Весна».

Amnesty International получила убедительные данные о том, что администрация колонии изолировала Полиенко с целью воздействия на него через жестокое обращение. Среди карательных мер - заключение в одиночной камере и сокращение лимита денег для личного пользования. Кроме того, у политзаключенного есть проблемы с получением и отправлением корреспонденции.

«В конце декабря 2017 года его друзья организовали кампанию солидарности, но за период новогодних праздников он не получил ни одной открытки», - пишет Amnesty International. – «Сокамерникам не рекомендуется разговаривать с ним, а те, кто это делает, также получают наказания со стороны администрации колонии».

«Дмитрию Полиенко очень трудно общаться с внешним миром, поскольку его встречи с адвокатом и отцом, а также вся его почта, контролируются и подвергаются цензуре со стороны администрации колонии. Несмотря на это, он ясно дал понять, что около двух месяцев назад получил рану на ноге, которая не зажила, и что тюремный врач отказывается его лечить. Не понятно, каким образом он получил эту рану. Дмитрий Полиенко также страдает от астмы. Администрация колонии направила его на производство, которое продуцирует много пыли, и это усугубило его состояние. Не известно, получает ли он адекватное медицинское лечение по поводу обострения астмы, но его близкие утверждают, что нет».

Amnesty International призывает всех неравнодушных людей обращаться к белорусским властям, в том числе к администрации колонии №2 в Бобруйске, министру внутренних дел Игорю Шуневичу и Генеральной прокуратуре, с просьбой «немедленно и безоговорочно освободить Дмитрия Полиенко как узника совести, преследование которого связаны исключительно с его мирной деятельностью».

Правозащитники также призывают «обеспечить доступ заключенного к медицинской помощи», а также гарантировать ему «условия, которые бы не ухудшали состояние его здоровья».

Напомним, Дмитрий Полиенко - социальный активист из Минска. Поводом для уголовного преследования стало его участие в мирном собрании «Критическая масса», которое проходило 29 апреля 2016 г. в Минске и было прервано милицией.

12 октября 2016 года судом Центрального района г. Минска признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 364 Уголовного кодекса (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел) и частью 2 статьи 343 УК (изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера). Дмитрий Полиенко был приговорен к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на два года.

7 апреля 2017 года судом Заводского района г. Минска рассмотрено представление органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, и отменена отсрочка исполнения наказания. В связи с этим, без права на обжалование, активист был направлен в исправительную колонию для отбывания наказания в виде лишения свободы сроком в 1,5 года.

22 августа 2017 года Amnesty International признала Дмитрия Полиенко узником совести.