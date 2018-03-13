В Австралии пенсионерка поймала рыбу-гиганта 2 13.03.2018, 19:38

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Фото: The Sun

Британка выловить окуня, который на пять сантиметров превосходит рост самой женщины.

Жительница Британии Сью Элкок выловила морского окуня, который больше нее самой. Вес рыбы составляет 60 килограммов, при этом длина - 162 сантиметра, пишет korrespondent.net.

68-летняя женщина отправилась рыбачить в компании сына. Она призналась, что с самого начала была уверена в крупных размерах рыбы, едва она клюнула. Достать ее женщине помогли сын и еще два рыбака.

Длина окуня на пять сантиметров превосходит рост самой женщины. Поймала его Сью Элкок в Австралии.

"Когда он поднял голову из воды, я просто не могла поверить, что он такого размера. Как небольшой диванчик", - сказала женщина.