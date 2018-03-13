Президент США верит в причастность России к отравлению Скрипаля 4 13.03.2018, 20:34

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Дональд Трамп готов принять как факт версию, что за отравлением бывшего разведчика стоят российские власти.

Президент США Дональд Трамп поддержал британскую версию о причастности властей России к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, пишет «Немецкая волна».

"Мне кажется, что это Россия - основываясь на доказательствах, которые они собрали", - заявил Трамп во вторник, 13 марта. "Мне кажется, они считают, что это Россия, и я, конечно, приму этот вывод как факт", - добавил президент.

"Если подтвердится, что за этим отравлением стоит Россия, это будет очень серьезный инцидент", - заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel), подчеркнув, что Берлин "решительно осуждает это нападение с применением запрещенного химического оружия". В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что ждет от Москвы "скорых ответов на обоснованные вопросы британского правительства".

Ранее британский министр иностранных дел Борис Джонсон сообщил, что жесткая позиция Лондона встретила международную поддержку. "Меня вдохновила готовность наших друзей продемонстрировать нам поддержку и солидарность", - заявил Джонсон.

Сутки на объяснение

Великобритания дала России сутки на то, чтобы прояснить ситуацию с отравлением Скрипаля и его дочери нервно-паралитическим веществом типа "Новичок", который разрабатывался в СССР и впоследствии в России.

В свою очередь глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена отвечать на ультиматум Великобритании, пока не получит доступ к материалам дела.

Бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания в британском Солсбери и находятся в больнице в критическом состоянии. Следствие выдвинуло версию отравления нервно-паралитическим веществом, возможно, российского производства. В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки, а в 2010 году - получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами.