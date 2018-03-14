Белорусы знают, где искать настоящих дармоедов и тунеядцев 14.03.2018, 9:13

Государство должно безработным гораздо больше.

Категории граждан, которые будут относиться к «незанятым в экономике», власти еще не определили, но уже примеряются, сколько можно собрать с них денег.

Своеобразная табель оплат для «тунеядцев» будет разработана до 1 апреля, когда будут названы «социальные услуги», подлежащие компенсации безработными.

Об этом заявил замминистра экономики Александр Румак. Читатели Charter97.org в своих комментариях ответили чиновнику:

Декрет надо убирать вместе с его автором

«Ждите протестов на площадях, как в прошлом году. Люди сказали тогда, где искать настоящих дармоедов и тунеядцев - в «Дроздах» и в чиновничьих кабинетах, где сидят откормленные холеные трутни, не производящие никакого полезного продукта, но сами живущие сытно и сладко. Все эти мясниковичи, щеткины, костевичи, качановы, шкловские - ходячие анахронизмы, доведшие страну до края. Эти министры и замы, муссирующие годами этот бред и абсурд».

«Смотри, лукавый, чтобы тебе это дороже не вышло!»

«Убрать надо немедленно этот декрет, а не составлять табель для оплат! Не смешите мир!»

«Декрет надо убирать вместе с его автором и исполнителями. Иначе они новые декреты нарисуют. Был декрет номер три. Его приостановили. И что? На его месте как гриб-поганка вырос новый, еще худший, декрет номер 1».

«Но ведь это прекрасно! Именно «тунеядцы» изменят наконец нашу белорусскую историю и реальность! Если эти прикорытники не поняли с декретом №3 весной прошлого года, то есть все основания полагать, что у нас есть союзники в «правительстве», раз эти грабли не убираются».

«Всех причастных к тупым законам и указам будущие пенсии рассчитывать, исходя из бюджета прожиточного минимума!»

«Трутни из дроздовского улея забывают, что пуга у народа».

«Сегодня Шейман был в Зимбабве, опыт перенимал, как диктатору лучше из страны бежать».

Воришка Альхен, или верните мои деньги

«Ок. Допустим, я согласен платить по этим тарифам. Но для начала обоснуйте мне их и снимите с меня НДС».

«Для начала заплатите народу за добытую в недрах нефть в количестве 1 миллион 650 тысяч тонн, и это только за 2017 году. За спиленный лес. За транзит по дорогам, за землю и заводы, что народ передал в управление, и прочее. За все то, за что мы должны воевать, идя в армию».

«На самом деле, а как мне будут НДС возвращать?»

«Про НДС это «государство» стыдливо умалчивает, как и «голубой воришка» Альхен (в простонародии Шуриг-Зачос:)».

«Так же оно не желает рассказать мне , «тунеядцу» по возрасту , А ГДЕ МОИ ДЕНЬГИ ЗА 32 года моего «стажа» прописанного между прочим в Конституции и в моей трудовой книжке? И про то, как лукашенки украли у меня из стажа минимум 7 лет армии и учебы».

«Отдайте деньги, которые раздариваете в лжелотерее от «Евроопта», на содержание людей, потерявших работу и на создание рабочих мест. Это какое-то умопомрачение. Пир во время чумы».

«Предлагаю выдать справки всем тунеядцам, на основании которых они будут осуществлять все покупки без НДС. Если государство не собирается их поддерживать, почему они должны это делать».

«Пора с них брать за службу в армии в мирное время, за оказание государству других услуг, не сопряженных с прямой деятельностью по роду службы. Этот противовес имеет право на существование в этом геноцидном государстве».

«Т.е. когда у меня было все хорошо, государство охотно принимало у меня налоги, а когда мне понадобилась помощь - кукиш? Разве не для этого мы платим налоги, чтобы из этих денег поддерживать тех, кто в этом нуждается? Зачем такое государство? Лучше бы я эти деньги отложил на черный день, они бы мне и пригодились. Верни мои налоги, вор!»

Дроздовский тариф

«Наши законодатели – как обезьянa с гранатой...»

«Ох, предлагаю ввести тариф «дроздовский»

«Чинушей прикорытных - в совхоз «Александрия», картофель выращивать да бураки, Кочанову - в коровник, Ермошину - на сенозаготовку».

«А как будет с теми, у кого в семье 5 человек, и один из них «тунеядец» или вся семья за одного будет отдуваться? Или поделят счет на пятерых, и будет повышенный тариф на данного «тунеядца»?

Декрет не заработает

«Да никто ни за что не будет платить, уже люди опыт получили. Кто поспешил, до сих пор многие свои деньги не вернули. Чтобы платить, надо иметь, чем платить и знать - за что платить. Не говорю уже о законности этого. Осуществить не получится, потому что, просто невозможно. Попомните мое слово. Те, на кого спихнули исполнение «этого», сойдут с ума от проклятий в свой адрес, в лучшем случае. Они не будут знать за что хвататься, на что опираться, как осуществить. Спустить сверху указявку легко, а вот смотреть в глаза своему народу придется другим. 1 апреля случится очередной выкидыш, не жизнеспособный. Хоть и говорят: попытка - не пытка, но, что- то сдается мне, что, лучше бы, они не делали этой попытки. Исполнители на местах усердствовать не будут - в лес не ходи, им еще здесь жить. Не получится по-легкому срубить бабла. Да и терпение людское не беспредельно. Коровка уже не доится, а они все продолжают дергать за вымя».

«Когда нам лукаво говорят, что этот «декрет» направлен против теневого бизнеса, я всегда вспоминаю крылатую фразу: «Лучшее средство от перхоти – гильотина». Идея бредовая изначально, такое «лекарство» имеет очень тяжелые побочные эффекты. Многих людей после 50 такое принудительное трудоустройство буквально загонит в могилу. Или заставит на старости лет бежать за границу».

«Как же дороги «дроздунам» их грабли. Зачесалась шишечка на лбу хитрозачесанного, давно не получал».