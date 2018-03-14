Навальный «затроллил» белгородский избирком 1 14.03.2018, 15:59

Алексей Навальный

Фото: AP

Фонд Навального выкупил домен белгородского исполкома и сделал переадресацию на сайт о бойкоте выборов.

Адрес сайта белгородской областной избирательной комиссии belizbirkom.ru был указан в памятках, которые комиссия разослала жителям области. Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обнаружил, что это доменное имя не занято, сообщает сайт "Гордон".

Фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального выкупил домен избирательной комиссии Белгородской области и установил переадресацию на сайт штаба Навального, призывающий россиян бойкотировать выборы президента. Об этом сообщил Telegram-канал "Кремлевский мамковед".

“Агитаторы отправили приглашения на выборы 1,2 млн человек, но указали в нем несуществующий сайт. Об этом узнали ребята из ФБК и просто выкупили домен belizbirkom.ru, который был указан в приглашении. Вот так за большие бюджеты ЦИК Навальный и ФБК получили рекламу ценой в один домен“, – говорится в сообщении.

Сейчас при попытке зайти на сайт belizbirkom.ru браузер перенаправляет пользователя на сайт 2018.navalny.com/zabastovka.