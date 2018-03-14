Беловежский зубр зачастил в польскую деревню 1 14.03.2018, 17:39

Архивное фото «Белсат»

Местные уже дали ему кличку — Войтэк.

Зубр из Беловежской пущи постоянно наведывается в польскую деревню Буды, сообщает телеканал TVN24.

Животное неоднократно отлавливали и возвращали в лес, а оно все равно приходит в Буды. Зубр стал таким частым гостем в деревне, что местные уже дали ему кличку — Войтэк.

Ведущий научный сотрудник НП «Беловежская пуща» Алексей Буневич сообщил tut.by, что такое поведение зубра не редкость.

«Скорее всего, что-то вкусное нашел. Может, где-то сено лежит на улице. У нас (на белорусской стороне пущи. — Прим. TUT.BY) такой был. Все ходил на хутор к одному жителю под хату: то траву щипал, то сено ел», — рассказал Алексей Буневич.

При этом специалист подчеркнул, что в таких случаях местным жителям стоит быть осторожными — животное может вести себя агрессивно и напасть на человека.

Польские экологи также считают, что причиной частых визитов Войтэка в Буды может быть еда. Животное облюбовало окрестности деревни из-за лугов и корма, который, возможно, подносят ему местные жители.

В ближайшее время зубра вновь отловят и вывезут подальше в лес, чтобы он не смог найти дорогу назад.