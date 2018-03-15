Милиционер избил парня из Лиды, который мечтает стать милиционером 7 15.03.2018, 7:41

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После выхода из больницы Александр Царевич будет доказывать, что работники МВД вели себя незаконно.

Житель Лиды Александр Царевич согласился временно выйти из больницы, чтобы пообщаться с нашими корреспондентами «Белсата». В больницу он попал после встречи с правоохранителями.

В 2:00 ночью 24 февраля парень вышел из клуба «Маяк» и собирался ехать домой. Но не получилось… Он поскользнулся и упал в снег, а когда поднялся, рядом с ним уже были патрульные милиционеры. Без объяснения причин они отвели парня на парковку, где грубо бросили в автомобиль. Экспертиза выявила в крови Александра 1,53 промилле алкоголя. Согласно протоколу, он цеплялся к людям и нарушал общественный порядок.

Но подписывать такой документ парень отказался. И тогда милиционеры начали жестоко избивать молодого человека. После одного из ударов Александр потерял сознание. Когда очнулся, рядом уже был доктор бригады скорой помощи, который констатировал стабильное состояние задержанного. Еще через некоторое время молодого человека отпустили. Кстати, протокол он так и не подписал.

После выхода из больницы Александр Царевич будет стараться доказать, что работники МВД вели себя незаконно.