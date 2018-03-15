Историк Андрей Чернякевич написал книгу-ответ критикам БНР 15.03.2018, 12:43

Книга является ответом на пропаганду против БНР.

Книга «БНР. Триумф побежденных» выйдет в конце марта в издательстве «Янушкевич». В издании будет 304 страницы и 16 страниц с иллюстрациями, пишет nn.by.

«Это ответ на пропаганду со стороны некоторых СМИ и «экспертов», которые стремятся навязать мнение о БНР, как о незначительном факте нашей истории.

Андрей Чернякевич в своей книге аргументировано разбивает подобные мнения, - поясняет издатель Андрей Янушкевич. - А русскоязычная история БНР - это своего рода «экспортный вариант».

- Мы запустили кратковременную краудфандинговую компанию на платформе Ulej с единственной целью - чтобы иметь возможность отправить бесплатные экземпляры книги в библиотеки (начиная от районных и городских) и гуманитарные вузы страны.

Считаем, что это реально расширит количество читателей и поможет людям больше узнать об истории первого белорусского национального государства», - отмечает Янушкевич.