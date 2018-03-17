Эксперт: Депрессия распространяется по регионам как вирус 3 17.03.2018, 9:44

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Без каких мер реанимации уже не обойтись?

Каждый год из районных центров уезжает 3% трудоспособного населения. За последние три года количество микропредприятий сократилось на 2-2,5%.

− Это формирует угрозу создания кластера депрессивных регионов. Например, в Витебской и Гомельской областях, − констатировал научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Олег Мазоль во время дискуссии «Как оживить белорусские регионы», пишет «Завтра твоей страны».

Зарплаты в райцентрах на 20% ниже, чем «средние» по стране. Жительница района получает на 20% меньше, чем ее коллега в Минске, и на 40% — чем мужчина, который трудится на аналогичной должности в столице.

Большинство рецептов по спасению регионов сводятся к реформам и изменению системы управления ресурсами и принятия решений. Пока такие перемены не стоят на повестке дня, местным властям и сообществам приходится рассчитывать только на себя. По словам экспертов, часть проблем действительно можно решить на местах, была бы политическая воля районных и управленцев.

Реформу можно делать «снизу», если не держать районы на поводке

Две составляющие − полномочия и ресурсы – способны если не повернуть вспять вымирание регионов, то как минимум его затормозить. Важно, чтобы у местных чиновников была возможность решать проблемы в рамках своих компетенций, а не быть только исполнителями поручений «сверху».

− Им не хватает полномочий принимать решения и исполнять их. Ведь именно на местах лучше видны проблемы, − комментирует академический директор Центра исследования общественного управления СИМПА, руководитель Школы мэров Дмитрий Маркушевский.

По мнению эксперта, Минск может помочь чиновникам на местах, предоставив им больше возможностей, введя выборность мэров и стимулируя включать население в принятие решений на этапе их разработки.

Если у местных властей, в свою очередь, будет политическая воля вовлекать людей и бизнес к разработке и принятию решений, затрагивающих в том числе экономическое развитие местности, то эффективность их будет намного выше, чем это часто происходит сейчас.

Локальные проекты, которые эксперты реализовывали в разных местах страны, доказывают, что именно местная инициатива оказывается более действенной, чем попытки решить проблемы указаниями из Минска.

− Когда в работу вовлечены местные люди, которые понимают, что они могут что-то сделать, чтобы их жизнь качественно поменялась, тогда появляются, например, лаборатории для людей с инвалидностью, мастерские, новые экологические практики. Причем потом эти проекты развиваются без помощи экспертов извне, − считает руководитель Школы мэров.

Большая открытость местного бюджета и действий руководства района повысят доверие населения к властям. Общественный контроль простимулирует более качественное и рациональное использование средств.

Райцентры охотней будут работать для себя, чем на столицу

Система, когда заработанные районом или городом доходы и средства от налогов не остаются на месте, а перераспределяются по усмотрению централизованной власти, не стимулируют регионы быть прибыльными.

− В одном из районных центров прямо говорят: «Зачем нам делать что-то энергоэффективным, снижать расходы на содержание строений, если сэкономленные средства потом дадут какому-то более затратному району?» или «Мы специально сохраняем автопарк немного убыточным, чтобы не потерять государственные субсидии», − приводит пример исполнительный директор Центра новых идей (онлайн-журнал «Идея»), менеджер проектов фонда «Интеракция» Антон Родненков.

Эксперты считают, что меньший контроль и новые установки успешности могут без дополнительных затрат улучшить результаты работы региональных организаций и госкомпаний.

Местные предприятия также не станут работать в полную силу до тех пор, пока будут получать госдотации. Если же госкомпании ставить целевые показатели не по объему валовой продукции, а по тому, сколько желательно заработать, то это заинтересует руководителей повысить эффективность работы.

Предпринимательство вымирает вместе с регионами

Предпринимательство в регионах не просто не развивается, оно находится на стадии выживания. Но именно частный бизнес мог бы создавать новые рабочие места и обеспечивать население недостающими услугами.

− Если бизнес будет в равных условиях, вне зависимости от того, государственная это компания или частная. А вот малый бизнес стоит продвигать как на государственном, там и региональном уровне. Максимально привлекать людей создавать малые предприятия, − считает Олег Мазоль.

В регионах также можно делать ставку на IT-сферу, где и сами рабочие места, и рынок сбыта не обязательно привязаны к местности.

Людей будут оставаться в регионах только тогда, когда им обеспечат качество услуг, сервисов, доступ к образованию и досугу. Когда жить в районном центре станет выгодно, как это происходит сейчас с развитых странах, тогда люди будут стремиться оставаться на малой родине и развивать ее, считают эксперты.