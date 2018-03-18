Rexit: что ждет мировую политику с приходом «нового ястреба» Трампа Алексей Ижак, zn.ua

18.03.2018, 13:33

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Майк Помпео

Фото: wikipedia.org

Майк Помпео известен жесткой линией по отношению к диктатурам.

Разговоры об отставке Госсекретаря США Рекса Тиллерсона начали громко звучать уже прошлой осенью.

Заметное охлаждение между ним и президентом США Дональдом Трампом проявилось еще летом. К моменту объявления отставки 13 марта эти разговоры обрели название Rexit, что означает Rex exit, т.е. "уход Рекса". Rexit — предвестник достаточно глубоких изменений во внешней политике США.

В прошлый вторник президент США Дональд Трамп одним твитом произвел сразу два новых назначения — госсекретаря и директора ЦРУ. Госсекретарь Рекс Тиллерсон покидает своей пост, его место займет нынешний директор ЦРУ Майк Помпео, а новым директором ЦРУ станет его заместитель Джина Хаспел. Все они формально пока остаются на прежних постах, но до конца марта исполнять обязанности главы американского внешнеполитического ведомства будет заместитель госсекретаря Джон Салливан.

Процедура требует утверждения руководителей Госдепартамента и ЦРУ Сенатом США. Вокруг Помпео споры вряд ли возникнут, но назначение Хаспел может быть сопряжено со скандалами. Она — карьерный офицер ЦРУ с 30-летним стажем в оперативных подразделениях. В расследовании Сената относительно жестких методов допроса, разрешенных после терактов 11 сентября 2001 г., описывается личное участие Хаспел в допросе одного из известных террористов в секретной тюрьме ЦРУ в Таиланде, которой она, возможно, одно время руководила. История давняя, но она по-прежнему висит пятном на биографии Хаспел уже как публичной, а не тайной персоны.

Рекс Тиллерсон находился в большом африканском турне, когда в прошлую пятницу глава аппарата Белого дома Джон Келли сообщил ему, что следует ожидать твит. Было понятно, о чем шла речь, но Тиллерсон, похоже, не знал, что именно будет в твите до его появления. Он вернулся в Вашингтон на день раньше, чем планировалось, успел пообщаться по телефону с британским министром Борисом Джонсоном об очередном отравлении в Великобритании бывшего агента российских спецслужб (на этот раз с помощью боевого отравляющего вещества) и сделать по этому поводу достаточно жесткое заявление. Его можно считать отправной точкой для оценки того, как будет меняться внешняя политика США после произведенных кадровых изменений. Тиллерсон заявил: "От Украины до Сирии — и теперь Великобритании — Россия продолжает выступать безответственной дестабилизирующей мировой силой, действующей с открытым пренебрежением к суверенитету других государств и к жизни их граждан".

Это стало последним важным заявлением Тиллерсона перед твитом Трампа, в ожидании которого он вернулся в Вашингтон. На пресс-конференции в связи с уже объявленной отставкой Тиллерсон оставил "завещание" в отношении России: "Предстоит много работы, чтобы ответить на проблемное поведение и действия со стороны российского правительства". Хотя это не единственная корреляция с российской темой непосредственно перед отставкой (одновременно с Тиллерсоном африканское турне совершал Сергей Лавров), крайне маловероятно, что в его отставке есть российский след.

Не в своей тарелке

Тиллерсон, обладающий многими достоинствами, оказался без особого желания на сложном посту и усугубил свое положение собственными ошибками. Впрочем, они были обусловлены объективным различием между менеджментом энергетической компании ExxonMobil, в которой Тиллерсон проработал 35 лет, и дипломатическим истеблишментом. Чего определенно этот человек не заслуживал, так это отставки через твит.

Трамп ожидал от Тиллерсона глубокой реформы Госдепартамента, "осушения болота бюрократии". Тиллерсон ее начал, но не преуспел. Бизнес-модель с привлечением внешних управленцев привела к массовому исходу профессионалов, которых оказалось некем заменить. В дополнение к этому произошло существенное урезание бюджета Госдепартамента, что дополнительно деморализовало оставшихся профессионалов. Трамп видел в Госдепартаменте оплот сторонников Хиллари Клинтон, его консервативные советники — недостаточно патриотичную государственную структуру. Тиллерсон должен был бы сделать "неправильный" Госдепартамент "правильным", но, как оказалось, разошелся с Трампом по многим принципиальным внешнеполитическим вопросам. В результате, в общении с Белым домом Тиллерсон не мог опираться на собственный аппарат, который безуспешно реформировал. Причем в этой реформе он потерял поддержку президента. Все усугублялось личным охлаждением между Трампом и Тиллерсоном.

В такой ситуации Тиллерсону было трудно играть подобающую его статусу роль политического тяжеловеса. Его международные визави не могли не знать о его подвешенном состоянии в американской администрации. В декабре прошлого года Верховный комиссар ЕС Федерика Могерини заметила, что знаменитый вопрос Генри Киссинджера, кому звонить, чтобы поговорить с Европой, теперь уместней задать в отношении разговора со США. Тиллерсон усугубил ситуацию своим ошибочным бизнес-подходом к дипломатии. В мае 2017 г., в начале своей недолгой дипломатической карьеры, он заявил, что следование ценностям слишком часто входит в противоречие с политикой продвижения национальных интересов. Между тем способность следовать ценностям в ущерб интересом — это то, что долгие годы вдохновляло союзников США и внушало страх и уважение врагам. Откровенный отказ от ценностного подхода во многом обесценивал для других стран диалог со США.

Трамп был солидарен с Тиллерсоном в его скепсисе в отношении ценностей. Однако обнаружилось, что они по-разному видят интересы США по многим ключевым вопросам — Парижский договор о климате, соглашение о ядерной программе Ирана, ситуацию на Корейском полуострове. Тиллерсон выступал против выхода США из Парижского договора и не разделял военных ультиматумов в адрес Северной Кореи. Пожалуй, самое главное, что разделяло подходы Трампа и Тиллерсона на последнем этапе их официальных отношений, — соглашение с Ираном. Трамп объявил его ущербным и в январе поставил ультиматум — или изменение документа, или выход США из соглашения. Тиллерсон считал, что его следует выполнять, учитывая, в том числе, интересы других участников — Великобритании, Германии, Франции, России и Китая.

"Ось зла"

Перед отставкой команда Тиллерсона в Госдепартаменте активно трудилась над выработкой совместного с европейскими союзниками подхода, который позволил бы сохранить многостороннее соглашение с Ираном, удовлетворив озабоченности США, изложенные в ультиматуме Трампа. На прошедшей неделе, несмотря на анонс отставки Тиллерсона, его помощник Брайан Хук провел в Европе два совещания по этому вопросу — в Берлине (с представителями Великобритании, Германии и Франции) и в Вене — всех участников соглашения, включая представителей Ирана. Но теперь шансов, что соглашение устоит, очень мало.

Майк Помпео, который вскоре станет Госсекретарем, комплиментарен с Дональдом Трампом в видении внешней политики. Несмотря на заметное недоверие Трампа к спецслужбам своей страны, Помпео удалось сохранить баланс. Защищая ЦРУ от политического давления и сокращения финансирования (чего не смог Тиллерсон в отношении Госдепартамента), Помпео сумел остаться "у уха" президента, ежедневно докладывая ему от имени ЦРУ о положении в мире. Трудно сомневаться, что в ранге госсекретаря Помпео будет следовать ультиматуму Трампа в отношении Ирана.

Что касается неожиданного согласия американского президента на личную встречу уже в мае с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, она, как следует из брифинга Трампа после анонса кадровых перестановок, даже не обсуждалась с Тиллерсоном, занятым в то время Африкой. За эти переговоры будет отвечать уже Помпео, и возможно, именно это подтолкнуло его назначение на пост Госсекретаря. На первый взгляд, необычно, что предложения Тиллерсона о переговорах США с Северной Кореей будут осуществляться не им. Но противоречия нет. Уходящий Госсекретарь предлагал компромисс. Трамп, получив через Южную Корею предложение о прямом диалоге, согласился обсуждать сделку только на американских условиях, а именно верифицируемую и необратимую денуклеаризацию Северной Кореи. Если получится, это станет несомненным успехом внешней политики Трампа при активном участии Помпео. Надежда слабая, но попытка того стоит.

Ошибочна оценка, что согласие Трампа на встречу с Ыном поощряет лидеров других стран, верящих в силу шантажа. Если вдруг Владимир Путин согласится обсуждать верифицируемую и необратимую денуклеаризацию России, Дональд Трамп готов будет прилететь к нему не только в Сочи, но и в Хакасию, и все там детально обсудить за ловлей щук. Возможность гипотетическая, но в случае с Северной Кореей вероятность успеха выше нуля.

Тиллерсон, награжденный за многолетнее многомиллиардное сотрудничество ExxonMobil с "Роснефтью" российским орденом Дружбы, начинал свою каденцию на посту Госсекретаря с оппозиции санкциям против России. И это тот единственный внешнеполитический вопрос, по которому у него не было расхождений с Трампом. За день до увольнения Тиллерсон идентифицировал Россию как "дестабилизирующую мировую силу". 14 месяцев на посту для этого хватило. Помпео в начале своей каденции Госсекретаря расходится с Трампом только по одному важному вопросу. И это снова Россия.

Новый Госсекретарь — ястреб в отношении России. Но Дональд Трамп все еще избегает жестких формулировок, за что Владимир Путин продолжает осыпать его комплиментами даже на фоне пугающих мультиков с российскими ракетами, летящими в сторону Флориды. Прояснение ситуации, насколько взгляды Трампа и Помпео в отношении России совпадают или не совпадают, — одна из главных интриг нового внешнеполитического сезона в США.

От редакции. Как сообщало в своей инфоленте ZN.UA, по приглашению главы СБУ Василия Грицака тогда еще руководитель ЦРУ Майк Помпео посетил Украину 8 марта. Визит проходил в обстановке строгой секретности, которую, как это ни странно, учитывая логистику и географию перемещения Помпео по Украине, СБУ смогло обеспечить. Почти.

От наших источников в АП и СБУ удалось узнать, что кандидат на пост Госсекретаря США побывал в приграничных с оккупированными территориями районах, в частности, в Краматорске, который посетил вместе с Василием Грицаком. Напомним, что именно в это время проходило задержание руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, обвиненного в поставке оружия из ОРДЛО.

Кроме того, Майк Помпео встречался и с Петром Порошенко. Содержание разговора нам неизвестно, однако, как сообщает источник, одной из основных тем было обсуждение быстрых и результативных подходов к решению задачи по восстановлению мира на востоке Украины.

ZN.UA обратилось за комментарием к СБУ и Посольству США в Украине. В обеих организациях информацию не опровергли, но комментировать отказались. В СБУ — по причине некорректности каких-либо заявлений со стороны Службы, в Посольстве США — ввиду стандартной традиции некомментирования Посольством всего, что связано с деятельностью разведорганов.

Об одном можно говорить смело: будущий Госсекретарь США украино-российскую проблему "прощупал" лично. Для него она — не абстрактная история. И это — важно.

Алексей Ижак, zn.ua