Картину Шагала в Новом Орлеане продали за миллион долларов 1 19.03.2018, 9:55

Марк Шагал

На полотне изображены крыши домов Витебска.

Полотно Марка Шагала под названием «Букет любви» (Le Bouquet d’Amour) продано 18 марта на аукционе в Новом Орлеане за 1 062 500 долларов.

Об этом сообщает сайт New Orleans Auction Galleries.

На картине изображены типичные для белорусского художника сюжеты: кроме собственно огромного букета цветов, обнявшиеся возлюбленные, крыши домов Витебска, солнце или луна, петух.

Работа написана в 1940-60-х годах. В рисунке доминирует глубокий синий цвет, использовались гуашь, цветной карандаш, пастель, масляные краски и коллаж на бумаге.

Полотно имеет размеры примерно 46 см в ширину и 58 см в высоту, а кроме того, заключено в красивую раму золотистого цвета. Слева внизу расположена характерная подпись автора.

Фрагмент картины Марка Шагала «Букет любви». Фото: neworleansauction.com

Перед торгами на аукционе стоимость картины «Букет любви» оценивалась в диапазоне 900 000 – 1 200 000 долларов. Начальная цена была равной 850 000.

В нынешнем году это уже не первая работа Шагала, проданная по высокой цене. Так, 28 февраля на аукционе Christie’s ушло за 752 750 фунтов стерлингов полотно «Художник и распятие».

Здесь же днем ранее за 1 568 650 фунтов купили «Дань прошлому, или Город», а также за 632 750 фунтов – «Черная деревня в красном небе».

В целом же ежегодно на аукционах в разных городах мира сейчас продается картин Марка Шагала на многие десятки миллионов долларов.

В 2017 году был поставлен рекорд стоимости, за которую покупались его работы. На аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке 14 ноября полотно «Любовники» ушло за 28,5 млн долларов.