Американские эксперты: Российские выборы больше похожи на фарс и маскарад 1 19.03.2018, 10:42

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На самого Путина нужно наложить санкции.

«Кандидаты, очевидно, играют определенную роль в этом политическом театре, чтобы все это выглядело как конкуренция, но это больше фарс, чем реальные выборы.

Ксения Собчак, я думаю, была выбрана потому что она вроде представляет либеральные взгляды, не представляя при этом никакой реальной угрозы», – как пишет golos-ameriki.ru так ответил бывший посол США в России и бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу (Alexander Vershbow) на вопрос автора и ведущего специального выпуска «Настоящего времени. Америка» Рафаэля Саакова об итогах президентских выборов в России.

Комментируя участие Собчак в «выборах», посол Вершбоу также отметил: «Это, конечно, обнадеживает, что ее не наказали за то, что она сказала: Крым – это Украина, это ведь законом может преследоваться, хотя это правда. Я думаю, что в некоторых отношениях ее выбор и то, что она не связана с Навальным, дало возможность дискредитировать либеральное крыло российской политики. Явлинский – точно так же. Это сила, которая довольно отработана, и он уже не представляет особой угрозы. Человек принципиальный, я работал с ним, когда он еще имел какое-то реальное влияние. Конечно, плохо, что сейчас его больше не слушают, особенно в том, что касается экономической политики. Другие кандидаты, честно говоря, не такие значительные, за исключением Грудинина, наверное. Это новое лицо, у которого есть определенная поддержка, но это довольно настораживает, потому что он прославляет Сталина, называя его величайшим лидером в российской истории. Я надеюсь, по этой причине за него не голосуют».

Гостем студии 18 марта 2018 года был также Дэвид Саттер (David Satter), американский журналист и исследователь, автор четырех книг о СССР и России (последняя из них называется «Меньше знаешь – крепче спишь»), который в 2013 году стал первым со времен «холодной войны» американским журналистом, высланным из России. Сегодня Дэвид Саттер является экспертом вашингтонского Гудзоновского института, и продолжает внимательно следить за происходящими в России событиями.

По его словам, всерьез говорить о состязательности и демократичности российских выборов не приходится: «Это маскарад, конечно. Эти кандидаты призваны придать легитимность этим выборам, они даже всерьез не обсуждаются. Даже тот факт, что Собчак смогла сказать, что Крым – это часть Украины, это не то же самое, что действительно отстаивать какую-то точку зрения. Это не то же самое, как делать это в ситуации, при которой ведущий кандидат Путин принимал бы участие в обычных дебатах и объяснял бы свою политику, свою позицию. То есть, все это подготовленная инсценировка, и, в частности, конечно, Собчак особенно такая клоунская фигура».

Как считают вашингтонские эксперты, в Америке не очень активно интересовались российскими выборами, особенно если сравнить с тем интересом, которые россияне проявляли к недавним американскими выборам. «Американцы довольно провинциальный народ, достаточно изолированы и не проявляют большого интереса, но в серьезной прессе был достаточно широкий охват этой темы, отчасти в результате вмешательства России в американские выборы. У нас обсуждают информационную войну и манипулирование СМИ, все то, что Россия делает по отношению к Америке, Россия делает и у себя дома для того, чтобы президент Путин заручился хорошим результатом», – напомнил посол Вершбоу.

По мнению Дэвида Саттера, «американцы озабочены тем, что происходит в США, но также можно сказать, что если в ходе выборов, когда результат заранее известен, нет никакой драмы, неуверенности – как в России, людям трудно с энтузиазмом относиться к предсказуемому результату. В ходе американских выборов, например, в России никто не знал, кто у нас победит, до последней минуты. Это большой контраст для поколения людей в России, которые с самого начала знали, кто победит на выборах. Интересно было наблюдать, когда Ельцин готовил Путина, сказал, что это – его выбор, что он выбрал его в качестве следующего российского президента, как будто это Ельцин должен был решить, а не избиратели России».

По мнению Вершбоу, популярность Путина основывается на незаконной аннексии Крыма и агрессивном поведении по отношению к Украине: «Присоединение Крыма нарушает международное право. И очень важно, что США и союзники отказываются признать результаты голосования в Украине, которые являются незаконным в рамках международного права, и мы должны это говорить, надеясь, что Белый дом тоже об этом заявит во всеуслышание. И я буду разочарован, если Трамп поздравит Путина с ложными выборами, псевдовыборами, основанными на искажении реалий».

Комментируя вероятность очередного президентского срока Путина, Саттер отметил, что всегда очень трудно предсказывать будущие шаги России: «Это непредсказуемая страна. Как сказал Маркс: «Нам не дано предсказать две вещи: то, что произойдет в России, и какая будет погода завтра». Шесть лет – это довольно большой период. Все, что мы видим – это определенная такая структура, определенная тенденция, мы видим, что Путин использует национализм и войну для того, чтобы отвлечь внимание населения от всех этих злоупотреблений. Конечно, отчасти потому, что в системе существуют серьезные противоречия, отсутствуют право и закон. И ситуация усугубляется. Мы видим в историческом разрезе, что если правитель пытается удержать контроль на протяжении всей своей жизни, рано или поздно силы, которых он больше всего боится – они и меняют ситуацию. Российское население – высокообразованное население. Оно решительнее высказывает свое мнение, чем во времена Советского Союза, и более открыто миру. Оно больше подвержено внешнему влиянию, чем люди представляют себе, но нужен катализатор, нужны определенные события или серии событий, которые бы действительно заставили их переосмыслить эту массовую пропаганду, которой они подвергаются. Если эти обстоятельства изменятся, то в России все изменится довольно быстро».

Эксперты отметили, что Запад будет продолжать давление на Россию. Российская пропагандистская риторика, направленная на повышение рейтинга Путина через формирование образа внешних врагов и увеличение расходов на разработку и производство оружия, будет лишь способствовать продолжающейся стагнации российской экономики.

«Конечно, сейчас населению нравится – «мы номер один, мы сильнее». А что касается других вещей – почему бы, допустим, не расходовать эти средства на здравоохранение, на образование и так далее? Путин превратил страну в одну из крупнейших экономик. Но она все еще отстает от других стран. Этот имидж крутого парня, конечно, может поработать какое-то время, но вряд ли все эти шесть лет», полагает Александр Вершбоу.

«Я думаю, что Запад останется единым и будет продолжать оказывать давление на Россию. Россия не собирается уходить из Донбасса и не собирается сокращать уровень военного противостояния. Эта стратегия в конечном итоге не сработает для Путина, но он еще пока об этом не знает», – считает Александр Вершбоу.

Дэвид Саттер, в свою очередь соглашаясь с утверждением, добавил: «Я думаю, что неизбежно будет оказано большее давление из-за поведения российского правительства – они проводят теракты на территории других государств. Это происходит постоянно. Также нужно учитывать общественное мнение в США: некоторые считают, что на самого Путина нужно наложить санкции».