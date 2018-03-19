Витебский перевозчик: Мы хотим лишь одного, чтобы нам дали возможность работать 6 19.03.2018, 10:52

Пассажиры хотят уехать дешево и безопасно, а это возможно только при наличии здоровой конкуренции.

26 февраля стало днем, когда сообщество частных перевозчиков разделилось на два лагеря: одни продолжили работать на свой страх и риск. Другие приостановили свою деятельность, пытаясь понять, как им работать в новом правовом поле.

По новым правилам перевозчики должны заключить договоры с операторами, отправляться в путь только с вокзала и двигаться по утвержденному графику и маршруту, пишет «Витебский курьер».

В ответ большинство частных перевозчиков просто перестали возить людей. В частности, доехать в Новополоцк, Полоцк и Лепель (или, наоборот, оттуда в столицу) можно было только транспортом государственного перевозчика.

Как выяснилось, в Витебске «Северный экспресс» продолжает работать в обычном режиме: маршрутки ездят по привычному графику, стоимость проезда пока не увеличилась. По неуточненным данным перевозчик «Мега Авто» приостановил работу.

- Сейчас всем желающим выдали временное разрешение на легальные перевозки. Его срок – три месяца. Затем будет конкурсный отбор, по результатам которого и определятся регулярные перевозчики, — рассказал Сергей (имя по просьбе мужчины изменено), представитель витебской службы междугородних перевозок.

Из главных требований конкурса – транспорт не старше 10 лет, договор на ежедневное медицинское освидетельствование водителей, контракт на техническое обслуживание, гараж или постоянное место парковки, а также отправление и прибытие на автовокзал или станцию. При этом заключение договора с оператором обязывает установить GPS-трекеры, контролирующие нарушение водителем правил дорожного движения.

- Мы по-прежнему работаем через свою диспетчерскую службу. Как и раньше, билет можно купить у водителя. Также можно забронировать себе место в маршрутке, равно как и отказаться от него или перенести поездку на другую дату. Как и прежде, мы можем забрать пассажира с нужной остановки.

За много лет работы у фирмы появились постоянные клиенты. Если мы перестанем работать, то большинство пассажиров просто не смогут доехать до места назначения в нужное время. Или будут добираться с большими неудобствами.

Мы хотим лишь одного: чтобы нам дали возможность работать. Любой перевозчик знает, что, если он не будет бороться за пассажира, найдется другой, кто сделает это, — поделился Сергей.

Собеседник затруднился ответить на вопрос, сколько будет стоить билет после всех нововведений. Лишь рассказал, что изменилось место отправления в Минске — теперь это автостанция Юго-Западная:

- Мы заключили договор с диспетчерским пунктом. Здесь нужно обязательно делать отметки о прибытии.

В некоторых городах Беларуси велся сбор подписей в защиту «старого порядка» работы междугородних маршрутных такси. Подписи собирали в кафе, на автозаправках, на улице и возле магазинов. Также появились сообщения с призывами собирать подписи на работе и в университетах — студенты оказались самой «пострадавшей» частью населения от обновленного закона «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках».